Ferito al collo nella stazione Garibaldi: algerino aggredito e rapinato

Come riporta l'ANSA, un uomo di 37 anni è stato soccorso nel pomeriggio dagli operatori del 118 e portato in ospedale, dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita, all'interno della stazione Garibaldi della metropolitana milanese.

L'uomo ha dichiarato alla Polfer di aver ricevuto un colpo d'arma da taglio

L'uomo, un algerino di 37 anni, ha raccontato agli agenti della Polfer di essere stato aggredito e rapinato, in un posto che non ricordava, del telefono cellulare del valore di circa 300 euro e di aver ricevuto un colpo d'arma da taglio.