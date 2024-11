Rimane ferito al collo mentre pulisce una macchina agricola, grave un operaio nel Milanese

Rimane ferito al collo mentre pulisce una macchina agricola, è grave un operaio

Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nella mattina di giovedì 7 novembre, in cascina Gazzera a Cerro al Lambro (Milano). Secondo le ricostruzioni l'uomo stava pulendo una macchina agricola e, dopo aver posizionato a terra un pezzo tagliente, cadendo dal mezzo ci è finito sopra tagliandosi il collo. Sul posto, allertati dai titolari dell'attività agricola, sono arrivati subito i soccorsi del 118, seguiti poi dai carabinieri e dai tecnici dell'Ats. L'uomo è stato trasportato in urgenza all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dell'incidente.