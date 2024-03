Ferragnez: Fedez si è trasferito in una viila in piazza Gae Aulenti

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Un po' più seria delle precedenti, come ha confessato l'influencer a denti stretti intervistata da Fabio Fazio. Una porta per una possibile riconciliazione sembra restare aperta. Ma nel frattempo i due sembrano muoversi in direzione contraria verso la separazione.

Fa il punto sugli ultimi sviluppi un articolo di Novella 2000. Fedez sarebbe stato avvistato più volte in una residenza che si affaccia su piazza Gae Aulenti a Milano. Non un appartamento all'interno dei grattacieli, ma una delle ville nei dintorni. Mentre di Chiara Ferragni si è appreso che a seguirla nella probabile causa sarà Daniela Missaglia. Il rapper dovrebbe invece affidarsi ai legali che sino ad ora hanno affrontato le numerose vicende legali che lo hanno visto a vario titolo protagonista.