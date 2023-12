Ferragni-Balocco: sale a quattro il numero di Procure che indagano

Sale a quattro il numero di Procure che indagano sulla vicenda Ferragni-Balocco. Dopo Milano e Prato, ecco anche Cuneo e Trento. Se i pm milanesi hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza e non si esclude che nei prossimi giorni possa scattare un'inchiesta per frode in commercio, le altre procure non hanno al momento ipotizzato reati.

Ferragni-Balocco: l'esposto del Codacons ad oltre cento uffici giudiziari

Come spiega Ansa o procedimenti, a cui potrebbero seguirne nuovi in altre procure, sono partiti dopo l'esposto presentato dal Codacons così come in altri 101 uffici giudiziari e in cui si ipotizza il reato di truffa aggravata in danno dei consumatori. La vicenda ormai nota riguarda l'acquisto nel 2022 del Pandoro Pink Christmas che avrebbe contribuito ad una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Una attività benefica in realtà già effettuata dalla Balocco, società che ha prodotto il pandoro messo in vendita lo scorso anno ad un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato: Nell'esposto l'associazione consumatori ricorda che comprandolo "si poteva contribuire alla donazione e che la signora Ferragni partecipava all'iniziativa, circostanza risultata non rispondente al vero".