Ferragni-Joker su L'Espresso: l'influencer valuta azioni legali

Chiara Ferragni "ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L'Espresso". Contestualmente i legali hanno "diffidato l'editore de L'Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all'esito delle verifiche sul contenuto dell'articolo".

Anche Fedez difende Chiara Ferragni

La copertina dell'Espresso in edicola dall'8 marzo fa esplodere la polemica. Così come l'inchiesta contenuta all'interno del settimanale, sulla presunta "scarsa trasparenza" dell'impero economico dell'influencer. Con una storia su Instagram anche Fedez difende Chiara Ferragni: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia" scrive il rapper taggando il settimanale.