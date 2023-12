Ferragni, la polemica fa volare il prezzo del pandoro: 130 euro su eBay

Il pandoro griffato Chiara Ferragni finisce all'asta su eBay, con prezzo di partenza da 130 euro. Dopo le polemiche che hanno investito l'influencer, rea di aver inscenato un'operazione di marketing dietro la vendita per beneficienza, è iniziata la corsa all'accaparramento del panettone. Il prodotto, nello specifico, è stato messo in vendita a Sassari, ma secondo molti sono diversi i lotti disponibili in giro per l'Italia.

Pandoro Ferragni, in Procura fascicolo senza ipotesi di reato nè indagati

E' un fascicolo a modello 45 di carattere esplorativo senza ipotesi di reato ne' indagati quello aperto dalla Procura di Milano sul caso che coinvolge Chiara Ferragni per la sponsorizzazione dei pandori Balocco. L'indagine e' stata affidata al procuratore aggiunto Eugenio Fusco del pool truffe.