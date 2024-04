Ferragni: nuova indagine Antitrust, nel mirino uova di Pasqua

Chiara Ferragni a rischio di una nuova sanzione dopo il Pandoro-Gate. A finire nel mirino, questa volta, un'operazione simile a quella messa in piedi con Balocco ma questa volta legata alla commercializzazione di uova di Pasqua. L'Antitrust ha infatti aperto un'istruttoria nei confronti dell'influencer per la vendita di uova di Pasqua prodotte da Dolci Preziosi e brandizzate Ferragni. Intervenendo a Porta a Porta, il presidente dell'Authority, Roberto Rustichelli, ha affermato di aver "ricevuto tre segnalazioni che evidenziavano delle criticita', abbiamo avviato il caso a gennaio con delle ispezioni della Guardia di finanza e l'ipotesi per cui si procede e' la medesima, una pratica commerciale scorretta con una possibile falsa informazione", ha detto Rustichelli richiamando il caso-Balocco.

Antitrust: "Stiamo vagliando tutte le carte acquisite"

"Stiamo vagliando tutte le carte acquisite, attualmente il termine previsto per la chiusura del procedimento e' il 14 giugno, vedremo l'esito del caso", ha aggiunto. In merito invece all'indagine ("molto approfondita") per le vendite di uova di Pasqua 'brandizzate' Fedez con l'azienda dolciaria Walcor, Rustichelli ha spiegato che in questo caso "la beneficenza c'e' stata, legata al numero di uova vendute", per cui "noi abbiamo archiviato il caso".