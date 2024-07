Ferragni: separate le attività commerciali da benefiche

Le societa' TBS Crew Srl e Fenice Srl, che fanno capo a Chiara Ferragni, in una nota in cui riferiscono l'esito del procedimento davanti all'Antitrust per il caso 'uova di Pasqua', spiegano che "in riferimento all'attivita' di comunicazione relativa a iniziative benefiche", "hanno deciso di separare nettamente le attivita' commerciali da quelle benefiche, impegnandosi ad astenersi dallo svolgimento di operazioni in cui attivita' commerciali siano connesse ad attivita' benefiche e, con specifico riferimento a quest'ultime, a darne illustrazione in apposita sezione dei rispettivi siti web di prossima creazione".

Autoregolamentazione interna per le attività di comunicazione e marketing

"La presentazione e formulazione degli impegni - continua la nota - e' stata vista come occasione sia per un'evoluzione interna alle aziende sia per individuare un 'modello di comportamento' che possa fungere da benchmark per l'intero settore dell'influencer marketing". Infine, le Societa' "si sono impegnate all'adozione di un'autoregolamentazione interna relativa alle attivita' di comunicazione e marketing, anche ispirata alle piu' recenti best practice in materia, munita di presidi che ne garantiscano l'enforcement e accompagnata dall'organizzazione di training periodici a beneficio dei dipendenti".

Ferragni: "1,2 milioni di euro? Una donazione, non una sanzione"

L'impreditrice digitale sui suoi canali social ha precisato che per quanto riguarda il contributo economico di 1,2 milioni di euro a favore dell'impresa sociale 'I Bambini delle Fate' si tratta "di una donazione e non dunque di una sanzione". Nel suo messaggio, Ferragni ha poi ha spiegato i tre principali impegni presi dalle società coinvolte. "Sono felice di condividere con voi un comunicato importante a cui tengo molto. È relativo al caso Uova di Pasqua e Dolci Preziosi che l'autorità Antitrust ha chiuso accogliendo gli impegni sui quali Tbs Crew Srl e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi". Il primo impegno, racconta l'influencer, "consiste in un contributo economico volontario, che è una donazione e non dunque una sanzione, per un minimo di complessivi 1.200.000 euro in favore dell'impresa sociale 'I Bambini delle Fate'". Le società, aggiunge l'influencer, "si assumono poi l'impegno, cui tengo in modo particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali delle società dalle attività benefiche, che comunque non smetteremo di fare". Infine, "Tbs Crew e Fenice formalizzeranno regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e di marketing", conclude l'influncer invitando a leggere il comunicato completo.