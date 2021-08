Ferragosto, apertura straordinaria e ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d'Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Vicenza e Napoli, resteranno eccezionalmente aperte domenica 15 agosto con ingresso gratuito. A Milano il museo sarà aperto dalle 9:30 alle 19:30 con la mostra Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia, uno sguardo inedito sulla pittura italiana attraverso un percorso ideato da Luca Massimo Barbero. Ad oltre un quarantennio dagli anni Ottanta, la mostra propone una prima indagine sui protagonisti di quel decennio, che hanno provocatoriamente inteso la pittura come capacità felice e rapace di dipingere il mondo con una vitalità nuova e che, da subito, ebbero una visibilità internazionale e una fama tracimante. Saranno aperte al pubblico anche le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'.

'Da Canova a Boccioni' propone un percorso che, partendo dal Neoclassicismo giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura italiana.

La selezione di opere del 'Cantiere del '900' vanta alcuni dei capolavori degli anni Cinquanta-Ottanta, con lavori di Fontana, Burri, Vedova, Afro, Dorazio, Schifano, Manzoni.

Alle Gallerie d'Italia di Milano, il giorno di Ferragosto alle ore 10:30 è prevista una visita guidata gratuita alle collezioni del XIX e XX secolo con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com.