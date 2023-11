Ferraro: All'Ambrosianeum ri-nasce una "rete di impegno" per il bene comune

Milano: Grande incontro all’Ambrosianeum con ottanta persone e diversi rappresentanti di associazioni e movimenti civici. “Siamo in campo, siamo rete” questa la sintesi di Carmelo Ferraro che trae dallo spirito e le proposte di tutti i partecipanti. "Il mio impegno pubblico va avanti, non mi sono mai fermato neanche quando ho dovuto allontanarmi da un incarico politico, che non mi ha tolto l’energia e la voglia di occuparmi della mia città, della mia comunità. Si ri-comincia rafforzati dal grande successo di consenso elettorale e dall’esperienza dentro le istituzioni. Consapevoli della grande vicinanza di tantissime persone che non è mai mancata, e che ora chiede ancora condivisione. Nell’evento dialogo, confronto, testimonianze e proposte della rete di solidarietà e bellezza che si è creata. Ri-nasce un’Agorà che merita di essere ascoltata e valorizzata, come già avvenuto in passato, con presidenti e dirigenti, rappresentanti e militanti del non profit, delle professioni e di movimenti civici delle comunità milanesi”.

Ferraro: "Uniti nella responsabilità sociale"

Ferraro non nasconde l'emozione: "E' bello trovarsi con tanti amici per contribuire alla costruzione di una città che non vuole fermarsi, che non vuole abdicare al proprio ruolo di capitale morale, solidale e dell’innovazione. Ed è bello trovarsi nel nome della responsabilità di una comunità. Un impegno che è ben riassunto in una frase di Margaret Mead che amo molto: ‘Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta'. Il civismo, infatti, è l’opposto del cinismo e la responsabilita sociale è un patto sociale, è impegno, cioè esempio”, continua Carmelo. "Il campo è aperto: sanità, professioni, welfare, cultura, lavoro, sostenibilità e innovazione".

Una "rete di impegno" e responsabilità per il bene comune

Oltre a Carmelo Ferraro (MI’mpegno) hanno aderito: Mario Furlan (City Angels), Marcella Caradonna (Unione Commercialisti Cattolici), Fabio Romano (Incontro e Presenza), Olga Cola e Maurizio Bernardo(Women Care), Bruno Dapei (Osservatorio Metropolitano), Stefania Bartoccetti (Telefono Donna), Cindy Haomiao Yang (Italian Born Chinese), Antonio Palmieri (Fondazione Pensiero Solido), Angelo Pezzi (Laboratorio Società e Salute), Michela Stassano (Milano Sospesa), Carolina Di Lauro e Elisabetta Vicenzi (Greco in Movimento).

Giorni fa Papa Francesco ha detto “Il vero male sociale non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura”. Le persone di questa “rete di impegno” hanno manifestato la volontà di “essere cura”, l’uno per l’altro, per le persone, per il bene comune. Già pronte proposte e percorsi in tema di sanità, sicurezza, professioni, welfare, educazione, integrazione, ambiente, sostenibilità. Nel nome di una responsabilità comune, operosa, concreta, solidale.