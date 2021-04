Ferrovienord: 5G e realtà aumentata per la manutenzione assistita

Da oggi è in campo la prima soluzione commerciale 5G di Vodafone Business. Realizzata con FERROVIENORD, la soluzione di manutenzione assistita con Realtà Aumentata permette agli operatori in campo di lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alle potenzialità della rete di ultima generazione di Vodafone.

La soluzione Vodafone 5G Assisted Maintenance consente di innalzare i livelli di sicurezza delle operazioni di manutenzione sulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnici altamente specializzati, da remoto e in tempo reale.

Grazie alla banda ultralarga e alla bassissima latenza del 5G, la soluzione Vodafone 5G Assisted Maintenance consente a FERROVIENORD e ai manutentori presso gli apparati elettrici lungo la rete ferroviaria di visualizzare procedure e manuali 3D in realtà aumentata e ricevere supporto da esperti da remoto grazie a videochiamate in 5G, in alta definizione e in tempo reale. Il tutto tramite una semplice app sullo smartphone 5G del tecnico, che permette di inquadrare gli oggetti e visualizzare in AR le procedure per effettuare e interventi guidati. Sfruttando le potenzialità del Vodafone Edge Cloud, la stessa app permette all’esperto di videochiamare l’operatore e di visualizzare da remoto - in alta definizione e con latenza al millisecondo - quanto visualizzato dal tecnico in campo, come fosse a fianco a lui, e di disegnare o inserire elementi aggiuntivi per dare il miglior supporto possibile al tecnico manutentore.

“Siamo orgogliosi di portare in campo la nostra prima soluzione commerciale 5G – commenta Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business – e di farlo con FERROVIENORD, un protagonista nello sviluppo delle infrastrutture del nostro Paese e pioniere di nuove tecnologie digitali. La soluzione di manutenzione assistita con realtà aumentata dimostra le potenzialità del 5G per l’evoluzione non solo del settore dei trasporti ma di tutti quei settori dove la gestione di prodotti e apparati in campo è importante, nonché per tutte le aziende che offrono servizi di manutenzione con proprie forze tecniche distribuite sul territorio”.

“Il progetto che abbiamo sviluppato in collaborazione con un importante partner come Vodafone – spiega il direttore generale di FERROVIENORD Enrico Bellavita – è un esempio di come stiamo investendo in innovazione per migliorare, velocizzare e rendere più sicuri per i nostri operatori gli interventi di manutenzione. Guardiamo al futuro con la consapevolezza che la tecnologia sta diventando sempre più uno strumento di lavoro abituale, grazie al quale giorno dopo giorno possiamo trovare soluzioni efficienti a problemi reali. L’obiettivo finale resta sempre lo stesso e cioè migliorare il servizio che offriamo alle persone che viaggiano sulla nostra rete”.