FerrovieNord, contratto aggiornato. Manutenzione treni a Regione Lombardia

Regione Lombardia potrà finanziare direttamente la manutenzione periodica dei rotabili di FerrovieNord a partire dall'1 gennaio 2024. E' una delle novità contenute nell'aggiornamento del contratto di servizio per il quale la Giunta ha dato giovedì 28 dicembre il via libera. Il contratto vale sino al 31 dicembre 2027.

Cosa cambia con l'aggiornamento del contratto con FerrovieNord

Il nuovo meccanismo, spiega una nota, prevede che la Regione Lombardia eroghi a FerrovieNord l'importo annualmente previsto sulla base della pianificazione pluriennale dei costi definita da Trenord, la joint-venture con Trenitalia che effettua il servizio ferroviario regionale. Sarà poi Ferrovienord a provvedere al pagamento dei costi a Trenord dopo aver ricevuto i relativi giustificativi di spesa. Finora l'onere della manutenzione di secondo livello era a carico di Ferrovienord. Il meccanismo prevedeva che Trenord anticipasse anno per anno la quota necessaria sotto forma di canoni di noleggio, che venivano accantonati da Ferrovienord in un apposito fondo di manutenzione ciclica, che allo scorso 30 giugno ha raggiunto quota 62,1 milioni.

Le modifiche al contratto di servizio, spiega Fnm, "non generano significative variazioni del corrispettivo contrattuale". Per il finanziamento degli interventi di manutenzione ciclica sono stati stanziati dalla Regione 15 milioni annui per il 2024 e per il 2025, 47 milioni annui dal 2026 al 2032 e 20 milioni nel 2033. Si tratta di importi che "tengono conto delle risorse già nella disponibilità di Ferrovienord a seguito della precedente modalità di gestione del fondo di manutenzione".