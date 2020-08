Festa del Sacrificio, Comazzi (FI): Comune tace su animali sgozzati a Milano

Duro post del consigliere regionale di Forza Italia, Gianluca Comazzi, contro il Comune di Milano in occasione della Festa del Sacrificio, che si è tenuta dal 31 luglio al 3 agosto. "La comunità musulmana - scrive Comazzi - celebra la ‘festa del sacrificio’, detta anche ‘festa dello sgozzamento’ per l’usanza di sgozzare ovini, caprini, bovini o camelidi recidendogli la giugulare. Pochi giorni fa la giunta Sala ha concesso l’ex Palatrussardi per lo svolgimento di questo evento. A Milano sono stati sgozzati animali? Quanti agnelli, pecore, capre sono morte in questo modo atroce? Dal Comune di Milano tutto tace." Comazzi era stato assessore per la difesa dei diritti degli animali con con la giunta Moratti.