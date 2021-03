Festa della donna, con la solidarietà si vince il tumore al seno

Europ Assistance Italia, le associazioni Pane Quotidiano ONLUS e Medici Volontari Italiani ONLUS e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza danno vita insieme ad una campagna di visite ed esami di diagnosi precoce oncologica a favore delle donne. L’iniziativa, che prende avvio l’8 marzo, giornata della Festa della donna, è patrocinata da Europ Assistance, che oltre ad occuparsi della salute dei propri dipendenti ha deciso di donare a Pane Quotidiano 50 mammografie o ecografie mammarie prenotabili entro fine anno.

Potranno cogliere questa opportunità le persone bisognose che frequentano le sedi di Pane Quotidiano in viale Toscana e viale Monza, dove vengono distribuiti pacchi di generi alimentari. Presso la sede di viale Toscana da anni è attivo un punto medico gestito da Medici Volontari Italiani, che per l’occasione si incaricherà di fornire le necessarie informazioni alle donne interessate ed effettuerà una preventiva visita senologica. La mammografia, una volta prenotata, verrà fatta presso una delle sedi LILT di Milano Monza Brianza.

Il tumore al seno è in Italia il più frequente nella popolazione femminile e conta ogni anno 53.000 nuovi casi. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire tempestivamente, accrescendo in modo significativo le possibilità di guarigione e migliorando la qualità di vita delle donne colpite. In questo contesto si colloca la campagna di diagnosi precoce oncologica di Europ Assistance, Pane Quotidiano, MVI e LILT, che ha scelto uno slogan eloquente: “VOGLIAMO CONTINUARE A VEDERTI SORRIDERE”.