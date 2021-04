Festa della Liberazione, un altro 25 aprile senza corteo a Milano

Le restrizione per evitare la diffusione del Covid pesano per il secondo anno consecutivo sulla festa della Liberazione. A Milano si festeggerà il 25 aprile senza il tradizionale corteo da corso Venezia a piazza Duomo, ma l'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ha comunque previsto la deposizione di fiori e corone nelle 470 lapidi partigiane in città.

A concludere le celebrazioni, ci sarà una cerimonia istituzionale alle 11.30 presso la Loggia dei Mercanti, a cui parteciperà il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. C'è grande attesa per l'installazione dell'opera che Cini Boeri, architetto e partigiana, donata all'Anpi Provinciale di Milano. L'inaugurazione però è slittata a maggio. Si tratta di due lastre in vetro posizionate alle estremità delle arcate della Loggia dei Mercanti, una serie di sedute in pietra e delle lastre su cui sono scolpiti i nomi di 1739 partigiani morti nella Lotta di Liberazione.

Nel frattempo è online il sito noipartigiani.it voluto da Anpi nazionale con le prime 150 interviste a chi fece la Resistenza; alla fine saranno ben 600 i video delle testimonianze, raccolte da Laura Gnocchi e Gad Lerner.