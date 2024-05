Lombardia: premi Rosa Camuna 2024 a Confalonieri, Bossi, Mahmood, Marotta

Fedele Confalonieri, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, il musicista Omar Pedrini, ma anche Umberto Bossi, Mahmoud e Ambra Angiolini. Sono tra i destinari dei premi 'Rosa camuna 2024', le massime onorificenze attribuite dal Consiglio regionale lombardo e dal presidente della giunta Attilio Fontana. L'ipotesi della menzione a Bossi aveva suscitato polemiche in Consiglio, con l'opposizione contraria a premiare un esponente politico, ma e' alla fine passata, insieme a quella della star di 'Tuta gold', nella categoria 'premi tematici Rosa camuna del presidente'. Al senatur e' andato il 'premio per le Riforme istituzionali', per aver "aperto la strada al processo di riforme costituzionali" e per essere stato un "uomo politico di rilievo soprattutto per la nostra regione, sempre vicino alla gente". La consegna dei premi avvera' mercoledi' 29 maggio, alle 17, a Palazzo Lombardia, nella giornata in cui si celebra la 'Festa della Lombardia', istituita da Roberto Maroni. Il premio 'Rosa camuna', ricorda una nota, e' la piu' alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l'impegno, l'operosita', la creativita' e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia".

Riconoscimenti anche a Dolce&Gabbana e Ambra

Destinatari dei premi: persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realta' residenti, con sede o operanti in Lombardia. Il 'Premio Rosa Camuna' prevede l'assegnazione di cinque riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e due decisi dal presidente della Giunta regionale che verranno attribuiti quest'anno a Fedele Confalonieri ('milanese doc, manager di successo, cui la citta' ha affidato la presidenza della Veneranda Fabbrica del Duomo') e Dolce&Gabbana ('impresa di eccellenza che celebra i suoi 40 anni ed e' motivo di grandissimo orgoglio della nostra regione nel mondo'). Tra i cinque premiati dal Consiglio, l'amministratore delegato dell'Inter campione d'Italia, Giuseppe Marotta ('dirigente con un curriculum costellato di risultati eccellenti nelle squadre italiane, tra le quali le lombarde Inter, Atalanta, Monza, Como e Varese'). Inoltre, e' previsto il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio Regionale e di una serie di Premi tematici Rosa Camuna del presidente. Tra quest'ultimi - si precisa -, riconoscimenti a Umberto Bossi e ad Alessandro Mahmoud Mahmood (Premio per la Musica e l'Impegno sociale: 'I suoi album hanno registrato milioni di copie vendute e innumerevoli riconoscimenti artistici. Non fa mancare il suo sostegno a progetti a favore di chi e' difficolta''). Oltre ad Ambra Angiolini (Premio per lo Spettacolo e l'Impegno sociale: 'Artista di grande umanita' che si batte per i diritti umani con uno spiccato impegno per le campagne di sensibilizzazione sociale').

Ecco tutti i premiati

Ecco l'elenco completo dei premiati: - Indicati dal Consiglio: Giuseppe Marotta, Giuseppe Romele, Omar Edoardo Pedrini, Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo, Servizio cani guida lions e ausili per mobilita' non vedenti Odv. Premi Rosa Camuna del presidente: Fedele Confalonieri e Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Premi 'tematici' Rosa Camuna del presidente: Ambra Angiolini, premio per lo Spettacolo e l'Impegno sociale; Don Antonio Mazzi, premio per la Solidarieta' sociale; suor Anna Monia Alfieri - Premio tutela Diritto all'Istruzione; Silvano Colombo, premio per la Cultura; Cristian Fracassi, premio per l'Innovazione Umberto Bossi, premio per le Riforme istituzionali; Mahmood, premio per la Musica e l'Impegno sociale; Fiorenzo Tagliabue, premio per la Comunicazione; Daniela Cuzzolin Oberosler, premio per il Giornalismo; Marco Galbiati, premio per il Sostegno alla Cardiochirurgia; Domenico Geracitano, premio per l'educazione e l'Impegno civico; Ass. Naz. Bersaglieri Lombardia - Sez. L. Manara, premio l'Impegno sociale; Paola Magoni, premio Milano-Cortina 2026; Giancarlo Colombo; premio per il lavoro. Menzioni del Consiglio: Fondazione Filosofi Lungo l'Oglio (Bs) Salvatore Lentini Camillo De Milato Mario Pedrali Giovanni Para - Comitato Inquilini Cortili Solidali (mi) Locanda Alla Mano (Mi) Gabriella Scaduto Martinengo Societa' Cooperativa Sociale (Mi) Claudio Fociani Progetto Multimediale Inclusivo "il Mondo Di Leo" (Va). Menzioni e premi "sospesi" che verranno consegnati quest'anno: premio Rosa Camuna 2017 a Gigi Riva (alla memoria); menzione 2023 a Fondazione Genitori Per L'autismo Onlus. Premiazioni speciali per meriti sportivi: Como calcio, premio Successi Sportivi e Mantova calcio, premio Successi Sportivi.