Festa di capodanno al Forum di Milano con Max Pezzali. Protagoniste le sue canzoni senza tempo

Max Pezzali ha annunciato una nuova data di 'Max Forever - Questo Forum non è un albergo' con cui saluterà il 2024: uno show di Capodanno arricchito dal Deejay Time all'Unipol Forum di Milano il prossimo 31 dicembre. L'imperdibile live di Max Pezzali e delle sue canzoni intramontabili, da Sei Fantastica, ad Hanno Ucciso L'uomo Ragno fino ad arrivare a La dura legge del gol, proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l'arrivo del 2025.

L'evento imperdibile

La notizia arriva tramite un video pubblicato proprio sui canali social di Max. Con l'annuncio della speciale data di Capodanno sale quindi a 18 il numero di palazzetti programmati per questo inverno, 17 già sold out: 'Max Forever - Questo Forum non è un Albergo' arriverà all'Unipol Forum di Milano il 28, 29, 30, 31 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025, per proseguire con 'Max Forever - Questo Pala non è un Albergo', al Palazzo dello Sport di Roma, con le date previste il 24, 25, 26, 28, 29 gennaio, l'1 e 2 febbraio 2025. Il claim è rubato da una hit storica, S'inkazza (Questa casa non è un albergo), e l'intento sarà proprio trasformare completamente i due palazzetti in una casa palcoscenico in cui per tutte le feste andranno in scena divertimento, emozione, e la bellezza di una struttura e di una produzione ad hoc, che promette di regalare i più imperdibili show di Max Pezzali. Sono 180 mila i biglietti già acquistati per le 17 date sold out, che si aggiungono ai più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024.

Max Pezzali è pronto a chiudere l'anno insieme ai suoi fan per festeggiare un'altra stagione di incredibile successo. Max Forever è organizzato e prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per il concerto del 31 dicembre saranno disponibili dalle ore 14 di martedì 5 novembre 2024 su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di domenica 10 novembre 2024.