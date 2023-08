Festa dell'Unità di Milano: ci saranno anche Schlein e Sala

La Segretaria del Pd Elly Schlein e il Sindaco Beppe Sala parteciperanno alla festa dell'Unita' di Milano, in programma dal 6 al 10 settembre nell'area dell'Ex Macello di viale Molise. Lo comunica il Pd Milano Metropolitana sulle sue pagine social. L'appuntamento con il sindaco e la segretaria e' venerdi' 8 settembre, dalle 21.00. "Sara' un'occasione per parlare del presente e del futuro del nostro partito, della citta' di Milano e dell'intera area metropolitana. Non mancate!" e' l'invito.