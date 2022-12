Festival delle Regioni, anche Mattarella alla Villa Reale di Monza

Mattarella ringrazia le Regioni: "Durante la pandemia scelte politiche non facili"

Durante la pandemia, l'emergenza sanitaria ha comportato "un'assunzione di responsabilità politica in merito a scelte spesso non facili e compiute in un momento particolarmente drammatico per la vita dei nostri concittadini. Ruolo esercitato in modo che merita riconoscenza che qui oggi vorrei ribadire". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla Villa Reale di Monza a "Italia delle Regioni".

Mattarella: "Pnrr, non dobbiamo nasconderci le difficoltà"

"Le diseguaglianze tra le persone e i territori costituiscono le più gravi fonti di inefficienza economica e il Pnrr consente di affrontarle in modo nuovo, integrando politiche per la crescita e politiche di coesione".

Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "non dobbiamo nasconderci le difficoltà sottese a questo impegno che coinvolge tutti i livelli di Governo", cioè la realizzazione del Pnrr. Intervenuto a "Italia delle Regioni" in corso alla Villa Reale di Monza, Mattarella ha affermato che la "spesa per investimenti nell'ultimo decennio, a motivo delle note ristrettezze di bilancio, è stata ridimensionata in misura considerevole così come sono state fortemente ridotte le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Queste circostanze hanno concorso a ridurre la capacità di spesa delle amministrazioni nel settore degli investimenti. Questi temi sono oggetto di attenzione da parte del Pnrr". "I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione europea sono destinati esattamente ad accelerare l'infrastrutturazione del Paese colmando i divari - ha aggiunto - a partire da quello tra il Nord e il Meridione".

Fontana: "Proseguiamo per rafforzare il ruolo delle Regioni"

"È una grande soddisfazione aver ospitato tutti i presidenti di Regione in questa due giorni nella quale abbiamo affrontato e discusso molte questioni, dimostrando coesione e unità anche nelle richieste al Governo".Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seconda giornata dell'evento 'L'Italia delle Regioni', il primo 'Festival delle Regioni e delle Province autonome' in corso alla Villa Reale di Monza.

"Oggi - ha proseguito il governatore lombardo - con la sottoscrizione della richiesta di istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni, compiamo un importante passo avanti per renderla, appunto, un organo istituzionale. Proseguiamo così il percorso per rafforzare il ruolo delle Regioni e per dar voce alle istanze dei territori"

L'Italia delle Regioni: l'intervento integrale di Attilio Fontana

Di seguito il discorso integrale pronunciato dal governatore Attilio Fontana

"È stata un'occasione di confronto e di lavoro congiunto – ha detto Fontana - tra le diverse anime del nostro splendido Paese, che si dimostra unito e forte davanti alle avversità recentemente occorse. In un periodo di incertezze economiche e sociali, la forza di una Nazione si vede nella sua capacità di fare squadra. Ma come in ogni squadra ogni atleta ha le proprie caratteristiche, così nella nostra Italia ogni territorio ha le proprie peculiarità. In entrambi i casi, le differenze diventano opportunità e vantaggi, se sono ben valorizzate. Ecco perché la voglia di Autonomia manifestata dalle Regioni può e deve diventare elemento di 'concorrenza buona', che stimola tutti a far meglio per i cittadini".

"L'attuazione dell'articolo 116, III comma della Costituzione - ha proseguito - può accentuare elementi di forte identità regionali, rappresentando un modo per spingere le altre amministrazioni, a partire da quelle centrali, ad assumere comportamenti più virtuosi nell'obiettivo di valorizzare le migliori pratiche e condurre ad una maggiore efficienza finanziaria, non solo a vantaggio dei cittadini che vivono nel territorio regionale interessato, ma dell'intero sistema Istituzionale".

"L'autonomia, motivata dal merito - ha continuato il presidente - è un meccanismo premiante per le Regioni che sanno ben amministrare, uno strumento che innesca una modalità di valutazione delle performance che tiene conto davvero delle capacità dei governi regionali di valorizzare le proprie caratteristiche. Tutti, senza distinzione. È infatti dovere di qualsiasi Amministrazione puntare alla massima efficienza dei propri processi, per rendere migliore la vita dei propri cittadini"

“Pensiamo all'autonomia - ha ribadito Fontana - come assunzione di responsabilità. L'Autonomia non è un motivo di divisione, bensì un'occasione di mettere a fattor comune le nostre particolarità, in modo da servire tutti lo stesso scopo: il benessere dell'Italia. Le giornate di questo Festival sono anche l'occasione per sancire l'istituzionalizzazione della Conferenza e per certificare il suo ruolo di sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome”.

Fontana: "Siamo 58 milioni di abitanti: unità e condivisione per difendere la nostra storia, le nostre diversità sono la nostra forza"

"Già nel 2020 i presidenti delle Regioni e delle Province autonome - ha detto ancora Fontana - si erano impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza. Come dimostrato nei quarant'anni della sua storia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha saputo interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione. Anche la recente esperienza pandemica ha dimostrato che la composizione delle posizioni tra territori e Governo è avvenuta grazie all'instancabile impegno dei Presidenti che hanno servito con fedeltà la Repubblica".

"Siamo 58 milioni di abitanti - ha concluso il presidente della Regione Lombardia - 20 Regioni, 93 Province di cui 2 autonome, 14 città metropolitane, 7.904 Comuni. L'Unità e la condivisione sono gli strumenti con cui difendiamo la nostra storia e il nostro territorio intero. Le nostre diversità sono la nostra forza; non è possibile immaginarci come tutti uguali o omologati ad un unico modo di pensare e di agire. Sono proprio le nostre differenze a motivare l'eccellenza del nostro Paese, compendiate in un lavoro comune che può confermare la nostra Italia tra i Grandi del mondo. Viva l'impegno e il merito, viva le Regioni e le Province Autonome e viva l'Italia".