FI: Berlusconi riunisce i vertici ad Arcore - VIDEO

Berlusconi: sostegno al Governo ma senza fare sconti

Una riunione in presenza per riaffermare la centralita' di Forza Italia nel governo di Mario Draghi e nell'area di centrodestra. Silvio Berlusconi ha voluto riunire i vertici del partito in un pranzo ad Villa San Martino, ad Arcore, per il primo incontro con la squadra al completo dopo la partita Quirinale e il breve ricovero al San Raffaele. Ai suoi, il Cavaliere ha confermato la linea gia' emersa dopo la telefonata a Draghi dei giorni scorsi. Il governo avra' il sostegno leale del suo partito, ma, su alcuni temi, non intende in alcun modo rinunciare alle posizioni storiche e identitarie di FI, come successo di recente con il tetto al contante.

Berlusconi, Putin e l'Ucraina

Durante la riunione con i ministri Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna, i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e il coordinatore di FI, Antonio Tajani, si sono affrontati poi i temi urgenti della politica estera e si e' confermata la posizione di FI di grande preoccupazione per la situazione in Ucraina. Su questo, Berlusconi intende far valere le relazioni sue e del suo partito. Ma, stando a quanto si apprende, non ci sarebbe stato al momento alcun contatto con l'amico Vladimir Putin. Questi contatti potrebbero esserci - viene spiegato - se e quando una eventuale telefonata di Berlusconi potrebbe essere utile. E - viene valutato - non sarebbe questo il momento.