Fi, Lega, Fdi: quanti via vai in Lombardia. Ecco chi viene e chi va

Gente che viene, gente che va. Più che un albergo, pare un saloon. Fratelli d'Italia e Lega e Forza Italia sono vasi comunicanti, nei quali ci sono travasi continui, e in particolar modo da Forza Italia agli altri due. Fratelli d'Italia, in particolare in Lombardia, è molto aggressiva nel cercar di prendere eletti e dunque prevedibilmente voti alla Lega, andando a pescare in Forza Italia. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano uno dei movimenti in atto riguarderà Oscar Strano, presidente del Municipio 4 di Milano e fedelissimo di Alan Rizzi, sottosegretario in Regione Lombardia. Oscar Strano, molto efficace e amato sui social, dovrebbe essere ricandidato in zona, ma passando da Forza Italia alla Lega. Difficile che Rizzi, di cui tante volte si è vociferato il passaggio, possa fare lo stesso passo, considerato che è una sorta di "padre nobile" del patto per arrivare a una federazione del centrodestra, nella quale ci si ritroverebbe con ampi margini di tempo prima della sua prossima tornata elettorale, alla regionali del 2023. Stessa condizione nella quale si trova il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, che si è bloccato nel suo transito da Forza Italia ad altro partito, e che aspetta la maturazione del percorso con grande speranza. Chi invece potrebbe lasciare Forza Italia per andare in Fratelli d'Italia è Simona Tironi. Fino a qualche settimana fa sembrava cosa certa. Adesso il nuovo patto Berlusconi-Salvini pare aver rimesso in discussione tutto.

