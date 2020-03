FI: "Mandare l'esercito in strada". Coronavirus, bisogna fare come a Wuhan

"Il castello di carta dello storytelling di un sindaco - scrive in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia - troppo attento alla sua immagine sta crollando. Il popolo della rete sta letteralmente subissando di insulti Sala per la leggerezza con cui ha affrontato l'emergenza coronavirus. Ci sono molti utenti che ne chiedono le dimissioni. Anziché farsi fotografare con un bicchiere in mano al fianco di un presentatore televisivo molto seguito dai ragazzini, Alessandro Cattelan, entrambi avrebbero dovuto dare un altro tipo di messaggio: STATE CHIUSI A CASA, altro che #Milanononsiferma. Milano si deve paralizzare, caro signor sindaco! Grazie Beppe per aver finalmente capito la serietà dell’emergenza sanitaria. Non basta. Devi chiedere a gran voce al premier Conte di chiudere tutto. Bisogna fare come a Wuhan. Il popolo italiano sta dimostrando di non essere in grado di mettersi in autoquarantena. Prendiamoci la responsabilità di fare ciò per cui siamo stati eletti: governare! L’esercito e la Polizia Locale devono presidiare le strade per far rispettare gli obblighi che siamo ottenuti ad ottemperare nel rispetto della salute pubblica. Dobbiamo pretendere pene severissime per chi, abilitato allo smart working, se ne va in giro per parchi e per bar. Sindaco e prefetto dove siete? Uscite dai vostri palazzi per vedere quello che accade in città. Le carceri sono in rivolta, i detenuti chiedono l’indulto e c’è chi fra gli esponenti politici di sinistra vorrebbe concedere loro l’indulto e\o i domiciliari. L’Esercito e l’Arma in questo momento non possono investire il loro tempo per sorvegliare i detenuti. Le nostre Forze Armate - conclude De Chirico - devono essere impiegate per garantire il rispetto delle disposizioni di controllo. Dobbiamo combattere il Coronavirus con ogni A(a)rma a disposizione: ce la faremo in tempi brevi."