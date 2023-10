Albertini pronto a rientrare in Forza Italia. Sorte: "Contributo prezioso"

FI: Sorte: "Contributo Albertini prezioso per rafforzare casa moderati"

“Ho letto con grande soddisfazione e interesse le dichiarazioni di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano: il suo contributo sarà per noi un mattone prezioso per rafforzare il nostro partito, l'unico riferimento per chi si rispecchia nei valori in Italia del Partito Popolare Europeo, e costruire la grande casa dei moderati. Albertini è stato sindaco nella prima esperienza azzurra al comune di Milano. È una persona autorevole, competente, esperta e siamo molto felici e orgogliosi che sia disponibile a darci una mano in questo progetto ambizioso”.

Sorte: “La Lombardia è un vero e proprio un laboratorio politico"

Così in una nota Alessandro Sorte, Coordinatore di Forza Italia in Lombardia e deputato azzurro. “La Lombardia – prosegue - è un vero e proprio un laboratorio politico. Insieme al Segretario Nazionale Antonio Tajani e alla Presidente nazionale della Consulta, Letizia Moratti, stiamo facendo un lavoro importante per costruire un partito forte, che sia radicato e protagonista in Lombardia, e che punti alla doppia cifra alle prossime elezioni europee”, conclude.

Albertini: "Ma escludo di candidarmi alle Europee"

Escludendo un suo impegno per le Europee, l'ex sindaco di Milano ha spiegato al Corriere. "Ho 73 anni e ho fatto già due volte quel tipo di campagna elettorale, con le preferenze, rivolta a un elettorato di 14 milioni di persone. So cosa vuole dire e quindi lo escludo, però posso aiutare qualcuno che volesse farlo. Servono persone fresche, largo ai giovani". L'obiettivo condiviso, ha aggiunto, è quello di contribuire ad "allargare il consenso" portando la propria esperienza di persona che, in passato, ha dimostrato la propria indipendenza rispetto alla linea dettata allora da Berlusconi. Un obiettivo condiviso negli ultimi giorni anche con Letizia Moratti, tornata di recente in Fi dopo la candidatura alle regionali con il Terzo polo, e con l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formgoni.