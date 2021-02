FI sta con Catella, De Pasquale: "Sul Pirellino sinistra schizofrenica"

"Sul Pirellino la sinistra è schizofrenica: si prendono i meriti del nuovo Skyline di Milano e poi vogliono bloccare la Torre Botanica perché un privato utilizza le norme sulla rigenerazione. Si chiariscano al loro interno , Sala intervenga visto che per altri 5 anni vorrebbe governare con quella coalizione antiimpresa. Le divisioni e ricorsi della Giunta rischiano di bloccare 180 interventi in citta' per 6 mesi. Ok a una veloce modifica della Legge per velocizzare i tempi di partenza della rigenerazione, ma Sala e Maran garantiscano approvazione della delibera per marzo". A dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo forzista, Fabrizio De Pasquale. E in effetti la situazione è sempre più tesa tra Comune e Regione sulla gestione degli immobili dismessi, fra cui rientrerebbe anche il Pirellino acquistato da Coima, l'azienda guidata da Riccardo Catella. Di questo si è parlato in commissione consiliare con l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, che chiede un tavolo di confronto "in tempi rapidi" per modificare la legge regionale lombarda di rigenerazione urbana per quanto riguarda la parte relativa agli edifici dismessi.

"Ho contattato l'assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni, che mi ha ribadito che c'e' questa opportunita', che pero' per me ha valore solo se si agisce in tempi molto rapidi - ha detto l'assessore Maran in commissione consiliare sottolineando che i comuni devono approvare la relativa delibera entro il 30 aprile -. Dare un bonus volumetrico a chi ha abbandonato un immobile credo sia uno sbaglio, altri schieramenti politici hanno visioni diverse ma ci sono dei punti dove penso ci sia l'interesse di tutti a fare delle modifiche, dubito che dire che si possa utilizzare il bonus entro 5 anni senza fare nulla vada bene, penso anche per le opposizioni. Milano ha delle caratteristiche diverse dal resto della Lombardia, quindi che abbia una specifica nella legge".