Fibrosi cistica, convegno al Palazzo Pirelli di Milano

‘Hope: una palestra per il respiro’: è il titolo del convegno in programma lunedì 11 novembre 2024 alle 18 presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli (Consiglio regionale della Lombardia, via Fabio Filzi, 22 – Milano).

I partecipanti all'evento di Palazzo Pirelli

Interverranno: Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia; Guido Bertolaso, assessore regionale alla Sanità; Patrizia Baffi, presidente Commissione Sanità; Christian Garavaglia, capo gruppo Fratelli d'Italia, consigliere regionale e organizzatore dell'evento; Dott. Matteo Stocco, direttore generale Ospedale Maggiore Policlinico – MI; Prof. Francesco Blasi, direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Lombardia - Prorettore UNIMI con delega ai rapporti con il SSN; Dott. Giancarlo Fontana, medico, già dirigente della programmazione Welfare di Regione Lombardia; Luca Rossoni, presidente dell'Associazione Hope e autore; Osvaldo Bresciani, presidente nazionale artisti TV. Modera: Fabrizio Provera – giornalista. Seguirà rinfresco.