Fidanza (FDI): bene voto a ottobre, più tempo per trovare alternativa a Sala

“Ci stavamo preparando per giugno ma ovviamente lo slittamento del voto per le amministrative a ottobre offre al centrodestra più tempo per definire il candidato sindaco ideale per rilanciare Milano e farla tornare a crescere. Fratelli d'Italia lavorerà senza sosta nei quartieri per intercettare il crescente malcontento nei confronti della giunta Sala e per costruire un'alternativa valida per il governo della città. Alternativa che, ora più che mai, è necessaria per garantire la ripresa sociale ed economica. Saremo presenti in tutta la città per costruire insieme il futuro di Milano”. Così in una nota l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, commenta lo slittamento del voto per le Amministrative 2021 al 10 ottobre.