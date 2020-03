Fiera, Fontana: ci sono le condizioni per creare un ospedale in breve tempo

"All'orizzonte ci sono le condizioni per arrivare a una soluzione positiva e rapida, le necessita' sono sempre piu' impellenti e pressanti", ha detto il presidente della regione Lombardia, in una conferenza stampa in Fieramilano dopo un incontro con Guido Bertolaso, parlando della struttura ospedaliera che dovrebbe sorgere in Fiera. "Credo che presto ci saranno novita' anche in questa direzione".

"Siamo in contatto con il commissario Arcuri e con il ministro Speranza, abbiamo presentato il nostro progetto e Arcuri domani ci dira' in che modo e con che entita' di macchinari potra' collaborare con noi", ha aggiunto Fontana. L'ospedale si potrebbe sviluppare su due piani, uno di 12mila mq e un altro di 13mila mq e, per quanto riguarda i macchinari, Fontana ha ribadito che "stiamo ragionando in merito anche con aziende straniere". "Finanziamenti privati permettono di coprire quasi tutta la spesa" per il nuovo ospedale da allestire presso la Fiera di Milano, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"La sfida e' essere piu' bravi dei cinesi. Da quando partiremo l'obiettivo e' di chiudere in 10 giorni". Lo ha detto il presidente di FieraMilano, Enrico Pazzali, in merito alla realizzazione di un ospedale negli spazi fieristici. "Dieci giorni per terminare la struttura", poi bisognera' vedere quando arriveranno i macchinari della terapia intensiva. I costi "solo della parte allestita", ha spiegato Pazzali, ammontano a 10 milioni. Mentre "gli spazi dei padiglioni 1 e 2, dove risiedera' l'ospedale, sono di 12 mila metri quadri piu' 13 mila, per un totale di 25 mila". In Fiera, poi, sono gia' presenti dei prototipi degli spazi dell'ospedale: "Abbiamo realizzato - ha concluso Pazzali - in 48 ore prototipi".

A margine dell'incontro col governatore Fontana in Fiera, Guido Bertolaso ha detto "Sono qui in punta di piedi, daro' una mano con il mio team e sono sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della Protezione Civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostre paese". "Stiamo cercando di combattere una guerra contro un nemico invisibile, terribile, molto piu' pericoloso di tanti eserciti che, nei secoli passati, abbiamo combattuto per la liberta' di questa nazione": e' quanto ha detto Guido Bertolaso in un video pubblicato sui canali social di Regione Lombardia. "E' bene che tutti diano un contributo senza se e senza ma, guardando solo all'interesse comune", ha aggiunto. "Sono italiano, orgoglioso di esserlo - ha aggiunto Bertolaso - ho lavorato tutta la mia vita per il mio paese e ho combattuto all'estero quando qualcuno criticava l'Italia". Bertolaso ha ricordato di "aver fatto di tutto per rendere migliore l'immagine del mio paese" e che e' "mio dovere come cittadino italiano contribuire a risolvere questa drammatica situazione, questa emergenza epocale che riguarda il nostro paese e che riguardera', piaccia o non piaccia, tutto il mondo".