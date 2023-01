Fiera Milano: a Tuttofood attesi 2000 brand

"Chi fa impresa oggi sappia che non ha alternative: non si può non pensare a impatto su mondo che ti circonda". Lo ha detto l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo, presentando la prossima edizione di Tuttofood, piattaforma internazionale per il settore agro-alimentare (FieraMilano 8-11 maggio) che si preannuncia con numeri pre-pandemia. Sostenibilità, attenzione all'ambiente e condivisione saranno quindi i temi fondamentali della rassegna che avrà come filo conduttore principale la lotta allo spreco con l'adozione di buone pratiche di filiera per renderne più incisivo il contrasto.

L'Ad: "Un'occasione per dare nostro contributo anche al cambiamento dei comportamenti alimentari"

"Un'occasione per dare nostro contributo anche al cambiamento dei comportamenti alimentari", ha detto l'Ad. Già 1000 i brand che hanno dato l'adesione (ma se ne attendono il doppio, ha spiegato l'ad) in rappresentanza di 35 paesi,con un ritorno dall'Asia e l'arrivo di molto per la prima volta, come Ecuador, Isole Faroe, Nuova Zelanda, Romania, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, e Ungheria.