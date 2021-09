Fiera Milano, al via i saloni del Fashion: domenica inaugura Giorgetti

La moda torna a Fiera Milano. A distanza di un anno i saloni della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry ripartono in sicurezza, uniti sotto uno stesso hashtag: #RestartTogether.

Nei padiglioni di Fiera Milano a Rho si inizia domani, 18 settembre, con HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell'haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da LINEAPELLE, la rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della moda, del lusso e del design.

Si tratta di un comparto che coinvolge oltre 1600 espositori e nel settembre 2020 ha accolto più di 16mila visitatori. Ora è pronto a riaccendere i riflettori e sarà il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a tenere a battesimo la rinascita dei saloni del fashion system durante la cerimonia inaugurale prevista domenica mattina alle ore 9.30 nel quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho.

“Dopo il design, anche il fashion riparte, in presenza. Tutto il comparto aveva bisogno di riappropriarsi delle fiere di riferimento”, dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Finalmente i buyer internazionali avranno la possibilità di toccare con mano la qualità delle produzioni nazionali ed estere. Inoltre, la presenza del ministro Giorgetti dimostra l’attenzione e l’interesse delle istituzioni per un settore che, in epoca pre-Covid, ha fatturato circa 40 miliardi di euro. Le imprese hanno avuto coraggio scegliendo di tornare in fiera. Questo conferma ancora una volta il ruolo strategico delle manifestazioni fieristiche e di Fiera Milano che resta al servizio della ripresa del Paese”.