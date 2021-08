Fiera Milano, ecco i vincitori di Smart Label, Host Innovation Award 2021



Risparmio energetico ed utilizzo di materiali green. Attenzione all’igiene e soluzioni tecnologiche all’insegna della più immediata usability. Personalizzazione e flessibilità. Passati i mesi più difficili, per i prodotti e le aziende a più alto tasso di innovazione del 2021, e degli anni a venire, la tappa d’obbligo sarà ad HostMilano (a fieramilano, dal 22 al 26 ottobre 2021), l’hub dell'equipment globale che anche con la sua 42esima edizione si conferma il palcoscenico ideale per tutto ciò che fa rima con tecnologia, design e sostenibilità. A premiare le soluzioni più nuove e dirompenti sarà ancora una volta Smart Label - Host Innovation Award, il premio giunto alla quinta edizione organizzato in collaborazione con POLI.design, Società Consortile del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale.



A Host2021 il palcoscenico dell'innovazione



Quasi 80 candidature presentate, con più della metà degli aspiranti vincitori provenienti dal settore cardine di HOST, quello relativo alle attrezzature professionali per le cucine dei ristornati e dei format della ristorazione del futuro. una ventina dal segmento Bar, Coffee machines, Vending, Coffee, Tea e più del 10% dal Tablaware. Dopo aver premiato nelle edizioni precedenti più di 200 tra aziende e prodotti, l’edizione 2021 di Smart Label - Host Innovation Award promette di essere ancora più visionaria (e ambita) del solito, collocata come è nel pieno della ripartenza dell’intero settore legato all’ospitalità professionale. Lo dimostra la “qualità” dei vincitori, tutti appartenenti al ristretto gotha delle aziende più innovative del settore, e il fatto che già il 16 settembre (ore 11.30 – 13.00), a più di un mese dal kick-off della manifestazione, gli organizzatori del premio hanno deciso di dare vita, in un ideale percorso di accompagnamento alla manifestazione, a un live webinar rivolto a tutti gli operatori del settore. “Sustainability and human hospitality: ripensare e innovare l’accoglienza per offrire l’esperienza di un Paese in ripresa”, sarà infatti il titolo di un incontro virtuale, che vedrà la partecipazione sia di esponenti di POLI.design che di alcune aziende premiate, con l'ambizioso obiettivo di tracciare le linee guida dei nuovi paradigmi dell’ospitalità.



Ingaramo, POLI.design: “Quest’anno vince la sostenibilità”



“Quest’anno, vince chi è in grado di rimodulare l’offerta”, aveva detto alla vigilia del premio l’Amministratore Delegato di POLI.design, e responsabile scientifico del riconoscimento, Matteo Ingaramo. E così è stato, con le aziende in gara che si sono date battaglia in tre categorie distinte: Innovation SMART Label, dedicato ai prodotti con un elevato contenuto di innovazione; Green SMART Label, il premio per i prodotti che si distinguono per innovazione rispetto ai trend del settore in riferimento al risparmio energetico; SMART Label, “award” dedicato ai prodotti capaci di determinare significative evoluzioni nei diversi settori di riferimento dell'Ho.re.ca. In veste di giudici, una commissione composta da 5 membri, selezionati tra docenti, professionisti ed esperti internazionali, di comprovata esperienza o qualificazione nell'ambito del Design, dell'ospitalità e del risparmio energetico. A loro è spettato il compito di valutare i prodotti/sevizi/progetti sulla base di una serie di elementi come l'efficienza delle funzioni, l'efficacia delle prestazioni, l'innovatività delle modalità di fruizione e delle tecnologie. Il tutto seguendo la necessità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti, sia in termini di linguaggi che di modalità di erogazione di servizi. "Trovo significativo il fatto che le imprese abbiano accettato di essere valutate mettendosi in gioco, anche rischiando di essere escluse. Il premio, non a caso, è molto ambito, ed ha come scopo proprio quello di incentivare la qualità e il valore della proposta presente in fiera”, ha proseguito Ingaramo. Che ha aggiunto: ”Smart Label, Host Innovation Award è uno spazio indipendente che valorizza le iniziative che fanno un passo avanti. Quest’anno ci aspettiamo una sostenibilità che non sia solo tecnologia ma sostenibilità dello stile di vita. Bisognerà capire se quel prodotto o servizio cambierà la concezione del ciclo di lavoro ed energetico complessivo. Le aziende italiane, ed estere, devono tornare a essere coraggiose”.