Fiera Milano: l'assemblea approva il bilancio 2023

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Fiera Milano S.p.A. (la “Società” e/o “Fiera Milano”), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo pari a 14 centesimi per azione

L’Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2023 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A. che registra Ricavi pari a 232,6 milioni di euro (172,5 milioni di euro nel 2022), un EBITDA di 74,7 milioni di euro ed un risultato netto di 37,9 milioni di euro. L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 2 maggio 2024, con stacco cedola n. 10 in data 29 aprile 2024 e record date in data 30 aprile 2024. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con Ricavi pari a 283,8 milioni di euro rispetto a 220,3 milioni del 2023, registrando un EBITDA pari a 97,1 milioni di euro, rispetto ai 58,4 del 2023. Il risultato netto relativo alle attività in continuità ammonta a 29,0 milioni di euro (in crescita di 34,7 milioni di euro rispetto a -5,8 milioni di euro nel 2022) mentre il risultato netto del periodo delle attività discontinue ammonta a 16,5 milioni di euro ed è riferito ai maggiori valori emersi con il conferimento del ramo d'azienda relativo alla manifestazione "TUTTOFOOD" relativo all’acquisizione del 18,5% di Fiere di Parma S.p.A. Il risultato netto al 31 dicembre 2023 si attesta a 45,5 milioni di euro a fronte di una perdita netta dell’esercizio precedente di 5,8 milioni di euro. Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 13 marzo 2024, in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. È stata infine presentata la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2023, ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Approvata la Politica in materia di remunerazione e la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2023

L’Assemblea ha approvato la sezione prima (con voto vincolante) ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. 58/1998 e la sezione seconda (con voto consultivo non vincolante) ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

Nominato il Collegio Sindacale, con i componenti, il Presidente e il compenso per gli esercizi 2024-2026

L’Assemblea, in sede ordinaria, ha eletto il Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2024-2026 e in particolare fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nominando Alessandro Angelo Solidoro Presidente del Collegio Sindacale, Monica Mannino e Piero Antonio Capitini come Sindaci Effettivi, ed Emanuela Valdosti e Massimo Luigi Roberto Invernizzi Sindaci Supplenti.

Al riguardo si precisa che: Monica Mannino, Piero Antonio Capitini e Massimo Luigi Roberto Invernizzi sono stati tratti dalla lista n.1 presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di n. 45.898.995 azioni della Società, pari al 63,82 % del capitale sociale; Alessandro Angelo Solidoro e Emauela Valdosti sono stati tratti dalla lista n.2 presentata dai seguenti azionisti: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Parcam S.r.l., titolari complessivamente di n. 4.689.317 azioni della Società, pari al 6,52 % del capitale sociale. L’assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato di determinare in Euro 60.000,00 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 50.000,00 il compenso annuale per ciascun Sindaco Effettivo diverso dal Presidente. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. I sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate. Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci detiene azioni della Società. I curriculum vitae dei Sindaci e l’ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori/ Governance/Assemblea degli Azionisti.

Autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023

L’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità descritte all’interno della relazione illustrativa sulle materie all’ ordine del giorno dell’Assemblea, disponibile sul sito web della Società alla sezione Investitori/ Governance/Assemblea degli Azionisti.

Modificati gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha modificato gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori, disponibile sul sito web della Società alla sezione Investitori/ Governance/Assemblea degli Azionisti.

Modificato l’articolo 12 dello Statuto sociale

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha modificato l’articolo 12 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo paragrafo 12.4, relativo alla modalità di intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998.

Altre informazioni

Il verbale dell’Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società alla sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all’art. 125-quater del TUF, entro i termini di legge.