Fiera Milano: deleghe operative a Bonomi dopo dimissioni Curci



Fiera Milano informa che, facendo seguito alle dimissioni di Fabrizio Curci, il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di conferire le deleghe operative a Carlo Bonomi, presidente del Consiglio di amministrazione. Le deleghe operative sono state conferite nel rispetto del Piano di Successione della Societa', assicurando la continuita' e la stabilita' della gestione. Lo riporta una nota di Fiera Milano.

Marcolin: Fabrizio Curci nuovo ad e direttore generale



Fabrizio Curci è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Marcolin dal 22 giugno. Da settembre 2017 a giugno 2020 Curci è stato ceo e direttore generale di Fiera Milano. "Siamo molto soddisfatti che Fabrizio abbia accettato di unirsi a Marcolin per guidare la nostra azienda nella sua nuova fase di sviluppo. E' un manager esperto con una vasta e notevole esperienza internazionale in diversi settori. Fabrizio condurra' Marcolin Group in un percorso sinergico con la sua strategia, con l'obiettivo di consolidare la leadership globale nel settore dell'occhialeria" ha commentato Vittorio Levi, presidente di Marcolin Group.



"Sono felice e orgoglioso di guidare il management team di Marcolin Group e di entrare a far parte di questo straordinario settore, fatto di design, creativita' e artigianalita'. Sara' un percorso entusiasmante" ha sottolineato Curci.