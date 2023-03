Fiera Milano, bilancio 2022 approvato: ricavi raddoppiati, ripresa consolidata

Fiera Milano, approvato il bilancio 2022: ricavi raddoppiati, ripresa consolidata

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. ha approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2022, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. SCARICA IL DOCUMENTO

Fiera Milano: i risultati del bilancio 2022

Ecco alcuni dei numeri più significativi

Ricavi pari a 220,3 milioni di euro rispetto ai 122,3 milioni di euro del 20211

EBITDA pari a 58,4 milioni di euro (+ 30% rispetto al Budget 2022), che si confrontano con i 73,7 milioni di euro del 2021 – che beneficiavano dei 61,5 milioni di euro di ristori governativi non ricorrenti

Risultato netto pari -5,8 milioni di euro rispetto ai 44,1 milioni di euro del 2021– che beneficiavano dell’impatto positivo relativo ad attività non ricorrenti per circa 77,5 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16: disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2022 pari a 29,8 milioni rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021

EBITDA 2022 superiore del 30% rispetto alla guidance fornita nel 2021 in occasione del lancio del piano strategico conn.e.c.t. 2025.

Ripresa più rapida e robusta rispetto alle previsioni del mercato, EBITDA superiore alle aspettative, torna la crescita organica.

Confermata la guidance di EBITDA per l’esercizio 2023 nel range 70-80 milioni di euro.

Palermo: "2022 anno di consolidamento della ripresa"

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Luca Palermo, ha commentato: “Il 2022 per Fiera Milano ha rappresentato l’anno del consolidamento della ripresa. I primi mesi dell’anno hanno risentito ancora del protrarsi delle restrizioni per Covid-19, ma possiamo considerare il 2022 un esercizio positivo, in cui siamo finalmente tornati ad avere un calendario ricco di eventi importanti. Complessivamente abbiamo realizzato 64 manifestazioni fieristiche che hanno richiamato più di 4 milioni di visitatori. Tra le più rilevanti, il ritorno alla formula tradizionale del Salone del Mobile, che si è confermato il più grande evento internazionale del settore e gli importanti appuntamenti fieristici pluriennali come Mostra Convegno Expocomfort e The Innovation Alliance".

"Anche sul fronte dell’internazionalizzazione il 2022 ci ha visti compiere importanti passi avanti. Siamo molto fieri di aver portato per la prima volta a Milano Gastech, l’appuntamento fieristico internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica. Inoltre, Fiera Milano ha organizzato a Singapore la prima edizione di FIND – Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento"

Palermo: "Fiera Milano, il settore congressi torna al livello pre Covid"

L'analisi di Palermo prosegue: "Ottimi risultati anche per il settore dei Congressi che ritorna al livello pre-Covid in anticipo rispetto alle proiezioni di mercato. Il consolidamento della ripresa del business fieristico e congressuale ci consente di presentare risultati superiori alle aspettative, con un EBITDA per il 2022 di 58,4 milioni di euro, che rappresenta un incremento di c. il 30% rispetto al Budget 2022 di 40-50 milioni di euro comunicato al mercato nel 2021 in occasione del lancio del Piano Strategico CONN.E.C.T. 2025. EBITDA 2022 superiore anche al più recente range di guidance, già rivisto in rialzo a 50-55 milioni di euro nel novembre 2022. Quanto costruito nel 2022 ci ha permesso di avviare un 2023 con grande slancio, grazie alle importanti manifestazioni fieristiche previste a calendario".

"Il palinsesto degli eventi conta una cinquantina di manifestazioni fieristiche in Italia, oltre 20 fiere organizzate all’estero e più di 160 eventi congressuali e di formazione. Anche se il settore non è immune alle difficoltà del contesto macroeconomico, guardiamo con fiducia al futuro, prevedendo di raggiungere a fine anno un target EBITDA di Euro 70-80 milioni, confidando che Fiera Milano continui ad essere una insostituibile piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione per l’economia del Paese e uno strumento di politica industriale in grado di generare valore per le imprese, le persone ed il territorio".

Palermo e l'impegno di Fiera per sviluppare un modello di business sempre più sostenibile

"Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell’impronta carbonica delle nostre manifestazioni con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all’iniziativa internazionale Net Zero Carbon Events. Anche l’agenzia di rating ESG Sustainalytics ha valutato positivamente l’impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating “Low Risk”, riconoscendo la capacità dell’azienda di gestire in maniera efficace i fattori ESG, con particolare apprezzamento per le politiche di corporate governance. Siamo orgogliosi, infine, di aver aderito al Global Compact, il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili”.