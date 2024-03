Fiera Milano, bilancio 2023 superiore alle attese, torna l'utile a 45,5 mln

Fiera Milano chiude il 2023 con risultati ai massimi storici che vedono i ricavi a 283,8 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si attesta a 45,5 milioni di euro, rispetto alla perdita di 5,8 milioni registrata nel 2022. Il margine operativo lordo si attesta a 97,1 milioni, in aumento del 66% rispetto all'esercizio precedente e superando di 10 milioni sia la precedente guidance che le stime di consensus degli analisti. La disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2023 è pari a 80,9 milioni, un incremento significativo rispetto ai 29,8 milioni del 2022. Nell'anno si sono svolte 73 manifestazioni fieristiche (44 in Italia e 29 all'estero, 43 direttamente organizzate e 30 ospitate), 132 eventi congressuali (di cui 55 con annessa area espositiva) per un totale di 1.882.180 metri quadrati totali occupati. I ricavi del settore operativo attività fieristiche Italia si attestano a 241,3 milioni di euro e presentano un incremento di 64,5 milioni di euro rispetto al 2022. Ottimi risultati per il settore operativo congressi con ricavi in crescita dell'8,5%. Il gruppo esprime piena fiducia sulle proiezioni finanziarie per l'anno in corso precedentemente comunicate al mercato, che prevedevano il raggiungimento di un Eebitda al 31 dicembre 2024 nel range di 65-75 milioni di euro. Il lancio del nuovo piano strategico 2024-2027, che verrà presentato alla comunità finanziaria l'8 aprile 2024, sarà l'occasione per illustrare la strategia che verrà perseguita nel medio lungo termine, le aspettative di crescita e le iniziative di sviluppo del gruppo per il prossimo quadriennio. cord nel 2023, torna l'utile a 45,5 milioni.

Francesco Conci (ad Fiera Milano): "Ricavi in aumento del 29%"

"Il gruppo Fiera Milano chiude il 2023 con risultati eccellenti, grazie ad una solida crescita organica delle attività fieristiche e congressuali in Italia e un progressivo miglioramento dei risultati generati dai servizi", ha detto l'amministratore delegato di Fiera Milano, Francesco Conci. "Ricavi - aggiunge - in aumento del 29%, Ebitda in significativo miglioramento del 66% rispetto al 2022 e risultato netto a livelli record, testimoniano un'ottima performance del business. Inoltre, abbiamo generato oltre 50 milioni di cassa netta, rafforzando la nostra struttura finanziaria; tutto questo ci consente di tornare a distribuire i dividendi agli azionisti dopo quattro anni. Questi risultati, superiori ai target definiti e ben oltre le aspettative di consensus del mercato, rappresentano un solido punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti fieristici e congressuali. Siamo ottimisti riguardo le prospettive finanziarie per l'anno in corso, che, come tutti gli anni pari, si caratterizza per una stagionalità di calendario meno favorevole rispetto agli anni dispari. L'imminente presentazione del piano strategico 2024-2027 rappresenta un momento fondamentale per delineare con precisione le iniziative di sviluppo previste per i prossimi anni e la nostra visione strategica, segnando l'avvio per una nuova fase di crescita che vedrà la sostenibilità come un fattore chiave per lo sviluppo del business".

Fiera Milano risultati record e dividendo

Fiera Milano torna al dividendo dopo quattro anni grazie ai risultati record ottenuti nel 2023. Il consiglio di amministrazione ha proposto all'assemblea, convocata per il 23 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione, in aumento rispetto a 0,13 euro dell'utimo dividendo pagato nel 2019. Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento in data 2 maggio 2024, con stacco cedola il 29 aprile e record date 30 aprile 2024.