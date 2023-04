Fiera Milano con FIND porta l’eccellenza del design a Singapore. VIDEO

Fiera Milano con FIND porta l’eccellenza del design a Singapore

“La nostra ambizione è quella di proporre un’edizione di FIND – Design Fair Asia ancora più forte e vitale rispetto alla prima dello scorso anno e di svolgere appieno il ruolo di vettore fieristico per le aziende italiane per un mercato così importante come quello di Singapore e dell’Asia in generale”. Così Andrea Sozzi, Responsabile Sviluppo Internazionale di Fiera Milano ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Milano le peculiarità della manifestazione, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento, presentato questa mattina al Fuorisalone presso l’Università Statale. “È un mercato che ha un altissimo interesse per il design di altissima qualità e gamma e quindi per il design italiano che esprime al meglio questo ruolo – ha proseguito Sozzi -. È inoltre un mercato attento all’innovazione e alla sostenibilità e alle nuove tendenze e FIND vuole essere una vetrina per questo tipo di proposta”.

FIND a Singapore dal 21 al 23 settembre con oltre 500 brand italiani

Organizzato da Fiera Milano, in joint venture con dmg Events, FIND rappresenta un’opportunità di scambio tra il mondo del design occidentale e quello orientale e un’occasione per le aziende italiane di esportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del made in Italy. L’appuntamento ospiterà, dal 21 al 23 settembre 2023 all’interno del Marina Bay Sands Expo and Convention Center di Singapore, le ultime novità del design contemporaneo, mettendo in mostra prodotti e soluzioni innovative e stimolanti, riunendo architetti, interior designer, rivenditori, esperti e appassionati di design provenienti, principalmente, da tutta l’Asia.

Con più di 500 brand di riferimento del settore, 50 relatori internazionali e una nutrita presenza di giovani talenti emergenti, FIND accoglierà in uno spazio di 18.000 mq più di 15mila presenze internazionali, confermandosi vetrina ideale dove presentare le ultime proposte di design per la casa, l'illuminazione, il bagno, i tessuti e gli interni.

“Fiera Milano porta a Singapore, e nel mondo, il settore del design e arredamento, fiore all’occhiello del ‘saper fare’ made in Italy” spiega Andrea Maldi, Responsabile Sviluppo Internazionale e Group CFO di Fiera Milano. “Sarà un evento che favorirà l’incontro tra le migliori professionalità a livello globale permettendo alle icone del made in Italy di aprire i propri orizzonti. Grazie a FIND, e al successo della sua prima edizione, possiamo confermare l’essenzialità dello strumento fieristico come palcoscenico privilegiato per intercettare nuovi mercati per le aziende che desiderano espandere il proprio business oltre i confini europei. FIND è un’operazione di sistema che ci vede protagonisti di primissimo piano grazie anche alla rinnovata partnership con dmg Events, player di riferimento nell’organizzazione di eventi a livello internazionale”.

FIND - Un’importante vetrina per il made in Italy

La seconda edizione di FIND si propone come luogo di incontro in grado di fornire ispirazione e generare opportunità commerciali grazie al contatto diretto con gli attori chiave del settore nel mercato del Sud-Est asiatico. Inoltre, anche quest’anno FIND si conferma appuntamento clou del palinsesto della Singapore Design Week, uno dei principali appuntamenti dell’Asia dedicati al mondo del design come confermato da Andrea Ferrari dell’Italian Trade Agency ovvero di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ad Affaritaliani.it Milano.

“FIND un’ottima piattaforma di visibilità per le nostre imprese e le ricadute positive a livello di immagine sono notevoli”. Ferrari ha sottolineato inoltre come “il volume di esportazioni italiane in questa vasta area sia di 500 milioni di euro con una crescita che oscilla, a seconda dei Paesi di quell’area, attorno al 20-30%, quindi un mercato in forte crescita e per noi strategico”.

Il mercato asiatico del design ha enormi prospettive per i brand globali di arredamento, con una crescita dell'8,4% prevista entro il 2027, fino a sfiorare i250 miliardi di dollari. L'industria dei servizi di interior design in APAC (Asia Pacific) offre opportunità altrettanto notevoli, con un valore stimato di oltre 35 miliardi di dollari entro il 2027.

Fiera Milano con dgm Events insieme a ICE e Stefano Boeri Interiors

Fiera Milano, grazie anche all’importante sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che organizza una partecipazione collettiva di aziende italiane a FIND 2023, contribuisce portando a Singapore il made in Italy e l’unicità del design italiano apprezzato in tutto il mondo.

Lo studio multidisciplinare Stefano Boeri Interiors, fondato dall’architetto Stefano Boeri, con l’architetto Giorgio Donà, ha progettato anche per questa edizione un’area interamente dedicata alle aziende italiane: “The Italian Design Futures Capsule”. Lo spazio ospiterà le eccellenze italiane del design e dell’arredamento, dimostrando la creatività e l'artigianalità tipiche del mercato italiano. Esperti e appassionati di design troveranno all’interno della Capsule oltre 30 brand italiani.

Inoltre, novità di quest’anno, Find, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore e con il sostegno di ICE e del Ministero degli Affari Esteri italiano, ospiterà l’installazione unica realizzata da ADI - Associazione per il Disegno Industriale, dove troveranno spazio alcuni tra gli oggetti più significativi della collezione ‘ITALIA GENIALE. Design enables, Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente’. In mostra immagini, materiali e artefatti del design italiano che parlano di immaginazione, lavoro, benessere, rapporti tra le persone.

Le novità della seconda edizione di FIND

"I progetti e i viaggi a Singapore stanno aumentando significativamente, la fiducia per il settore sta crescendo, la Regione è in fermento”, ha affermato Carl Press, Direttore di FIND - Design Fair Asia.

“Allo stesso modo, il settore dell'ospitalità e della vendita al dettaglio stanno entrando in una nuova era, rivolgendosi alla futura generazione di consumatori, con catene di approvvigionamento più intelligenti, integrando l’offerta con le culture locali, affrontando le esigenze di sostenibilità, tutto questo anche attraversa un'evoluzione tecnologica. I marchi di design hanno capito il cambiamento e vogliamo aiutarli a capitalizzare sui mercati asiatici poiché riteniamo che il posizionamento di FIND come piattaforma di business regionale sia molto interessante".

Tra le novità di questa seconda edizione c’è il FIND Global Summit, curato da Yoko Choy, consulente creativo e China editor della rivista Wallpaper, in collaborazione con un gruppo di esperti del settore, riunirà opinion leader e rinomati artigiani per discutere gli sviluppi che stanno guidando il settore del design oggi.Tra i partner di FIND, anche quest’anno la rivista INTERNI, che rappresenta uno dei maggiori network internazionali di comunicazione del design e dell’architettura. L’obiettivo della partnership con la rivista è anche quello di creare un ponte simbolico, capace di promuovere il legame tra Singapore e Milano, l’incontro e lo scambio tra Occidente e Oriente, nonché tra i designer e gli imprenditori. Inoltre, INTERNI svilupperà una parte dei contenuti dell’evento, offrendo agli operatori del settore l’opportunità di partecipare a momenti di ascolto, di formazione e di dialogo attraverso alcune masterclass ideate per l’occasione con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la conoscenza del design.

Emerge @ FIND

Grazie al sostegno del Design Singapore Council, FIND, attraverso la sezione EMERGE @ FIND, punterà i riflettori sull'eccellenza del design del Sud-Est Asiatico. Su una superficie di 900 mq sarà allestita una mostra dedicata alle opere innovative di 50 giovani talenti emergenti in collaborazione con i principali esperti del settore.

Anche questa edizione di FIND gode del supporto delle istituzioni, a cominciare dall’Ambasciata d’Italia a Singapore. Tra gli enti territoriali del settore che hanno deciso di essere al fianco di FIND, oltre al Singapore Design Council, la Society of Interior Designers Singapore, il Singapore Institute of Architects, la Singapore Retail Association, e l'Asia Pacific Space Designers Association.