Fiera Milano, inaugura Eicma. Fontana: "Rappresenta lo spirito lombardo"

"Eicma rappresenta appieno lo spirito lombardo, in cui si riesce a mettere insieme creatività, sviluppo, tecnologia. Si possono vedere tanti aspetti e specificità della nostra Regione. Siamo a fianco della Fiera e di tutte le aziende presenti, sostenendole nel loro sforzo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo all'evento inaugurale di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, in corso alla Fiera di Milano Rho.

Salvini ad Eicma: "Moto è libertà, decine di milioni di euro per la messa in sicurezza"

"La moto è bellezza, velocità, libertà, ma deve essere vissuta in sicurezza. Stiamo accompagnando ora il nuovo Ddl sul nuovo Codice della strada. Nel 2022 sono stati più di mille i caduti tra ciclisti e motociclistici". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a sua volta all'inaugurazione di Eicma. "Gia' dalla prossima settimana" verranno messi a disposizione "dei fondi, alcune decine di milioni di euro stanziati e non sempre spesi, per la messa in sicurezza delle due ruote". "Penso - ha spiegato - per quanto riguarda le moto, ai guardrail salvavita", che "spesso per le due ruote, al contrario delle auto, sono un problema, e possono rappresentare il problema finale".

Insomma, ha sottolineato il ministro, si punta a "un grande intervento per mettere in sicurezza i guardrail salvavita per i motocicisti". "La moto - ha proseguito Salvini - deve essere protagonista del prossimo codice della strada", del resto "i soldi ci sono e per le due ruote e' importante recepire le istanze degli enti locali". Il ministro dice 'no' a un "derby antipatico tra bicicletta e auto: no a guerre sante contro nessuna di queste categorie", per esempio "io adoro andare in bici, dove ci sono le condizioni di sicurezza".

Salvini: "Monopattini, un po' di regole ci saranno"

"Non ci sara' alcun onere a carico delle bici nel nuovo codice della strada", per cui "le bici continueranno a circolare come accaduto fino a oggi", ha aggiunto Salvini, per il quale, invece "questi strumenti di sicurezza, per chi li usa, li ho espressamente richiesti per i monopattini". Del resto, ha fatto notare, "un po' di regole, per chi il Codice della strada del '92 non poteva prevedere, ce ne saranno", ha concluso Salvini ricordando che per il nuovo Codice "l'obiettivo e' che venga approvato entro Natale".