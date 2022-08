Fiera Milano: la denuncia dell'ad Palermo fa arrestare un ex manager corrotto

E' partita da una denuncia dello stesso ad di Fiera Milano, Luca Palermo, l'indagine che ha portato all'alba di oggi all'arresto di Massimo Hallecker, ex manager della società. L'uomo è accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pm di Milano Paolo Storari e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e condotta dalla GdF. Secondo il provvedimento del gip Domenico Santoro, Hallecker, ai domiciliari, in qualita' di senior buyer nell'ufficio acquisti di Fiera avrebbe percepito tangenti su tre appalti per servizi legati a magazzino, impianti elettrici e manutenzione edili per un valore di 16,5 milioni. Ci sono altri 10 indagati e sono in corso perquisizioni.

I bonifici con le causali fittizie: "Acquisto Rolex"

Nel dettaglio, in un caso gli appalti sarebbero stati veicolati a favore di un imprenditore che, mediante un proprio prestanome, avrebbe poi corrisposto le tangenti al manager, tramite due bonifici bancari riportanti causali fittizie quali 'acquisto mobili usati' o 'acquisto Rolex' per un totale di 20.000 euro circa.In un altro caso, invece, il manager avrebbe ottenuto l'appalto per la la quasi totalità del valore complessivo dei lavori per una società amministrata di fatto da un socio in affari dello stesso manager.