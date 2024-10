Fiera Milano lancia Mets – Milano Emerging Technologies Summit

L’intelligenza artificiale è considerata una delle più eccezionali frontiere tecnologiche dei nostri tempi. I suoi ambiti applicativi sono innumerevoli e spaziano dal campo della sanità all’Internet of Things, dal fintech all’insurtech, fino a quello della privacy e della sicurezza informatica, con impatti importanti, in termini di opportunità e sfide, sulle attività di imprese e pubbliche amministrazioni oltre che sulla vita delle persone.

Il nuovo evento dedicato al mondo delle tecnologie emergenti

Con queste premesse Fiera Milano, attraverso la knowledge unit, Business International, ha deciso di presentare il nuovo evento dedicato al mondo delle tecnologie emergenti, alla loro applicazione nel business e ai C-level che ogni giorno lavorano per governare la trasformazione digitale in atto. Si chiamerà METS – Milano Emerging Technologies Summit, e si terrà per la prima volta l’11 e il 12 novembre 2024 negli spazi di Monte Rosa 91 a Milano. Una nuova avventura dalle grandi ambizioni che per poter raggiungere i propri obiettivi può contare su una importante collaborazione con Microsoft Italia che sarà content partner della manifestazione e supporterà Fiera Milano, e Business International, nello sviluppo di contenuti ad alto valore aggiunto sulle soluzioni tecnologiche più innovative e sui casi di utilizzo da parte delle organizzazioni italiane.

Il mercato dell'Intelligenza Artificiale in Italia

Il mercato dell'Intelligenza Artificiale, in Italia, nel 2023 è cresciuto del 52% raggiungendo il valore di 760 milioni di euro (dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano). Il sempre maggiore interesse per le numerose applicazioni IA è confermato anche dai dati. Recenti stime di Statista, prevedono che le dimensioni del mercato mondiale dell’intelligenza artificiale raggiungeranno i 184 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato IA continuerà poi la sua ascesa per toccare gli 826,7 miliardi di dollari entro il 2030, mostrando un tasso di crescita medio annuo nel periodo 2024-2030 del 28,46%. In un mondo sempre più digitale, l’intelligenza artificiale risulta essere la star di un ecosistema molto più ampio e variegato nel quale le tecnologie immersive, il cloud, l’Internet of Things e il Web 3 stanno emergendo e rivoluzionando processi e dinamiche a 360 gradi e con grande velocità e dirompenza.

Un percorso d’innovazione, competenza ed eccellenza su cui Fiera Milano punta ormai da anni, grazie al lavoro di Business International, e attraverso eventi come AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications, la grande manifestazione dedicata alle applicazioni reali di intelligenza artificiale nel mondo del business, che, dopo sette anni di incontri e confronto con i player e gli esperti del mercato italiano e internazionale, quest’anno confluirà in METS.

Foresti: "Nuove tecnologie e IA stanno trasformando il tessuto economico e globale"

“Le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale stanno trasformando profondamente il tessuto economico e sociale a livello globale – ha spiegato Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano –. Organizzare un appuntamento fieristico dedicato a queste tecnologie emergenti non è solo un'opportunità per mettere in contatto imprese, startup e istituzioni, ma anche un punto di riferimento per promuovere la cultura dell'innovazione. Inoltre, avere Microsoft come nostro partner dell'iniziativa rappresenta un valore aggiunto inestimabile. La sua presenza contribuirà ad arricchire l'evento con contenuti di alto livello, esperienze immersive e opportunità di networking uniche per tutti i partecipanti. METS si pone quindi come un appuntamento irrinunciabile per chi vuole essere protagonista del futuro".

Il supporto di Microsoft a Mets

Microsoft Italia supporterà l’evento con contenuti tecnologici legati alle ultime innovazioni in ambito Intelligenza Artificiale Generativa e con il programma AI L.A.B., nato a settembre 2023, insieme all’ecosistema dei partner dell’azienda nel nostro Paese per supportare imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti e studenti a cogliere i vantaggi delle nuove tecnologie e sostenere un’adozione responsabile dell’AI generativa. Il progetto, infatti, offre alle aziende l’opportunità di iniziare a testare la GenAI nella propria organizzazione e, insieme ai partner Microsoft, individuare scenari di adozione, promuovendo così anche nuove occasioni di formazione avanzata, al fine di permette a professionisti e studenti di acquisire le giuste competenze che servono per far cogliere al Paese le potenzialità dell’AI e aiutare l’Italia ad accelerare e crescere.

“Siamo felici di collaborare con Fiera Milano e la sua knowledge unit, Business International per contribuire a questo importante momento sul mercato italiano con la possibilità di condividere con i partecipanti di METS le best practice e case history in ambito innovazione e intelligenza artificiale generativa” ha commentato Andrea D’Onofrio, Marketing Lead for Data & Analytics at Microsoft Western Europe

Non solo Intelligenza Artificiale

La prima edizione di METS – Milano Emerging Technologies Summit, in ogni caso, non guarderà solo all’AI e alle sue potenzialità per il business, ma avrà un focus a 360 gradi sui driver tecnologici che stanno influenzando il mondo aziendale. Tra questi, una posizione di spicco, oggi, è sicuramente ricoperta dalle soluzioni immersive di realtà estesa. Dopo la grande attenzione degli ultimi anni riservata al metaverso, infatti, in questo momento aziende, professionisti e consumatori stanno rivolgendo il proprio sguardo a una nuova dimensione dell’ambiente virtuale che non vede più i suoi confini così ben definiti tra fisico e digitale, ma si estende sia in un senso, sia nell’altro, offrendo così contaminazioni importanti e nuove opportunità da cogliere per rimanere al passo con i tempi.

In questo senso, così, la presenza all’interno della manifestazione anche di OnMetaverse Summit – l’evento dedicato al mondo della realtà mista, virtuale, aumentata ed estesa che comporrà insieme ad AIXA l’anima della kermesse – è un forte segnale dell’interesse posto da Fiera Milano e la sua knowledge unit, Business International, nei confronti della domanda proveniente dalle nuove generazioni che oggi guidano le esigenze dei mercati. Una richiesta che vede i giovani sempre più protagonisti attraverso nuovi modi di interagire, scegliere, acquistare e anche fruire prodotti, soluzioni e contenuti. Nuove modalità d’approccio che ormai nessuna realtà imprenditoriale può sottovalutare e che diventano sempre più centrali nelle strategie dei brand.