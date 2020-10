Fiera Milano: Luca Palermo nominato nuovo amministratore

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza del Dottor Carlo Bonomi per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Proposta di conferma ad amministratore e Presidente del Dottor Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica.

Parte Straordinaria

3. Modifica degli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto Sociale.

La Società si è avvalsa di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la cui vigenza è stata prorogata dall’art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 ed ha quindi previsto per i soggetti legittimati la possibilità di intervenire in Assemblea, mediante mezzi di comunicazione a distanza, e solo per il tramite del Rappresentante Designato.

Nella parte ordinaria l’Assemblea degli Azionisti ha confermato ad amministratore e Presidente il Dottor Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile con durata della carica coincidente con la scadenza del mandato degli altri consiglieri, e precisamente fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e con il medesimo emolumento annuo lordo complessivo già deliberato dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 20 aprile 2020.

Ha poi proceduto alla nomina del Dottor Luca Palermo quale nuovo amministratore, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Il Dottor Luca Palermo ha dichiarato l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica. La nomina del Dottor Palermo è stata effettuata su proposta dall’Azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (titolare del 63,82% del capitale della Società) che, in sede di Assemblea, ha suggerito al Consiglio di Amministrazione di individuare nella persona del Dottor Luca Palermo il nuovo Amministratore Delegato della Società. Con la nomina ad amministratore del Dottor Palermo giunge così a conclusione il piano di successione attivato dalla Società a seguito delle dimissioni del precedente Amministratore Delegato.

Luca Palermo, 49 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia e con una Specializzazione in General Management all’Harvard Business School, con oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali con competenza in settori orientati ai servizi, dal 2018 ha ricoperto il ruolo di CEO e Direttore Generale in Edenred Italia Srl. In precedenza è stato CEO in Logista Italia Spa (2017) e CEO Italia del Gruppo Nexive Italia dal 2009, portando quest’ultima ad affermarsi come primo operatore postale privato in Italia. Ha inoltre maturato significative esperienze in ambito sales & operations in altri contesti multinazionali quali Vodafone e Johnson & Johnson. Il curriculum vitae completo del Dottor Luca Palermo è disponibile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti.

Nella parte straordinaria l’Assemblea ha approvato la modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale, ed in particolare l’articolo 9 (Domicilio dei soci), l’articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea), l’articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l’articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l’articolo 18 (Presidente e Vice Presidenti), l’articolo 20 (Collegio Sindacale), l’articolo 21 (Revisione legale) e l’articolo 24 (Bilancio e utili). Tali modifiche sono state ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.