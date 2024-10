Fiera Milano, Net Zero Milan: al via gli eventi teaser dedicati alla decarbonizzazione

È entrata nel vivo l’organizzazione di NetZero Milan, il nuovo appuntamento di Fiera Milano dedicato alla decarbonizzazione nel settore industriale, che si terrà dal 14 al 16 maggio 2025 a Milano, all’Allianz MiCo. Conclusasi la fase di co-design, resa possibile dalla proattiva collaborazione di aziende leader e stakeholder del settore, che ha permesso a Fiera Milano di allineare il progetto alle esigenze concrete del mercato, si parte con gli eventi teaser.

Gli eventi teaser

Da novembre ad aprile, otto webinar a cadenza mensile, realizzati con la supervisione scientifica di realtà editoriali e stakeholder del settore energy e di importanti settori industriali, accompagneranno la community dei NetZero makers fino all’evento. Al centro degli incontri, i temi intorno ai quali si gioca il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma soprattutto la competitività di tutti i settori manufatturieri chiamati a raggiungerli.

Elettrificazione ed efficienza elettrica al centro del primo appuntamento

Si parte il 21 novembre con un primo appuntamento realizzato in collaborazione con QualEnergia.it e dedicato a elettrificazione ed efficienza elettrica per l’industria. Secondo il Potsdam Institute for Climate Impact Research con le sole tecnologie esistenti si potrebbe elettrificare fino al 78% dei consumi energetici complessivi del settore industriale europeo, dato che arriva al 99% se si guarda alle tecnologie in fase di sviluppo. L’elettrificazione dell’industria può rappresentare una soluzione efficace e concretamente realizzabile per avviare il processo di decarbonizzazione, abbattendo quasi completamente le emissioni legate all’energia. Uno scenario dalle grandi potenzialità, ma reso critico dagli attuali costi dell’elettricità, decisamente maggiori rispetto a quelli del gas. A discuterne, moderati da QualEnergia.it, ECCO - il think tank italiano per il clima, knowledge partner della manifestazione, Renovis e Schneider Electric.

NetZero Milan tra innovazione e sostenibilità

Il secondo webinar si terrà l’11 dicembre, sempre in collaborazione con QualEnergia.it, e approfondirà il tema del fotovoltaico per l’industria e i contratti PPA. Seguirà, in collaborazione con siderweb – La community dell’acciaio, un appuntamento su mercato e produzione di acciaio verde; ancora con QualEnergia.it si parlerà di storage e di efficienza termica industriale e storage termico; insieme a Sustainability Makers si affronterà invece il tema della CSRD, la direttiva europea relativa al Corporate Sustainability Reporting; non mancheranno un focus sui trasporti, con un webinar su e-fleets e decarbonizzazione aziendale realizzato con Vaielettrico.it e uno su utilizzo dell'idrogeno negli HtA & Strategia Nazionale per l'idrogeno, realizzato con HydroNews. Un ricco palinsesto che, grazie alla collaborazione di realtà di riferimento di comparti differenti, consentirà di anticipare temi e sfide che confluiranno, il prossimo maggio, in NetZero Milan, dove troveranno risposte tecnologiche e ulteriori momenti di approfondimento, che coinvolgeranno stakeholder internazionali, istituzioni e mondo produttivo.

L’Expo Summit di maggio

In un momento storico in cui l’urgenza di agire è ormai evidente, NetZero Milan si propone come un catalizzatore di nuove dinamiche imprenditoriali, una piattaforma multisettoriale e multidisciplinare per rispondere alle esigenze di un contesto sempre più sfidante. Sullo sfondo, un contesto storico senza precedenti. Il 2025 è un anno “simbolico”: saremo a 25 anni dal 2050, target per le emissioni zero, e a soli 5 anni dagli obiettivi intermedi dell’UE per il 2030. Inoltre, sarà l’anno della COP30 in Brasile, dove saranno fissati nuovi impegni a livello internazionale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

In questo scenario, complesso e al contempo sfidante, NetZero Milan, permetterà ai professionisti dei mondi industriali di confrontarsi con leader nel settore energy e nelle soluzioni per la decarbonizzazione, off-takers, analisti, finanza green e decisori politici. Tre giorni per approfondire le traiettorie tecnologiche, comprendere le tendenze di mercato a livello europeo, creare connessioni strategiche e contribuire alla nascita di idee innovative e soluzioni per garantire competitività a tutti i comparti manufatturieri europei.

Il palinsesto in collaborazione con i Knowledge Partner

La parte conferencing sarà costruita in stretta collaborazione con i Knowledge partner - ad oggi sono già confermati ECCO, il primo think tank italiano indipendente e senza scopo di lucro sul cambiamento climatico, Roland Berger, società di consulenza strategica, e Sustainability Makers, l’associazione italiana che riunisce le professionalità che si dedicano a strategie e progetti di sostenibilità nelle imprese e in altre organizzazioni.

Si articolerà in due momenti:

- Milan NetZero Summit (14 e 15 maggio), un evento organizzato in sei sessioni plenarie, coinvolgerà relatori nazionali e internazionali di alto profilo e istituzioni.

- 9 Vertical Conferences (15 e 16 maggio), ciascuna dedicata all’approfondimento specialistico di temi critici come l’elettrificazione industriale, l’industry-scale energy storage, le tecnologie emergenti per la decarbonizzazione, la finanza.

Per registrarsi al primo appuntamento online del 21 novembre e saperne di più:

https://netzeromilan.com/