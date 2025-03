Fiera Milano, risultati a dicembre 2024: ricavi a 273,2 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2024, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Tra le performance economico-finanzarie principali: ricavi pari a 273,2 milioni di euro, superiori alla guidance di 255-265 milioni di euro, rispetto ai 283,8 milioni di euro registrati nel 2023; EBITDA di 83,6 milioni di euro, superiore alla guidance di 75-80 milioni di euro, rispetto ai 97,1 milioni di euro del 2023; Risultato netto delle attività in continuità pari a 19,1 milioni di euro, rispetto ai 29,0 milioni di euro del 2023; Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161: disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2024 pari a 77,8 milioni di euro, superiore alla guidance di 65-70 milioni di euro, rispetto agli 80,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre.

Performance di sostenibilità: emissioni CO₂ pari a 9.686 tCO₂eq, rispetto alle 16.618 tCO₂eq del 2023; Energia da fonti rinnovabili pari al 65% del consumo totale, rispetto al 38% del 2023; Incidenza del genere femminile in posizioni manageriali pari al 49%, rispetto al 46% nel 2023; Ore di formazione erogate pari a 18.109, rispetto a 7.024 ore nel 2023; Customer satisfaction index dei visitatori pari a 3.6/5.

Conci: "Il 2024 ha confermato la solidità del nostro modello di business"

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: "Il 2024 ha confermato la solidità del nostro modello di business e la capacità di Fiera Milano di crescere e creare valore anche in un contesto caratterizzato dalla tipica stagionalità degli anni pari. Nonostante l’assenza di alcune manifestazioni biennali e pluriennali di rilievo, tutte le nostre principali linee di business – manifestazioni organizzate, ospitate, congressi, servizi ed estero – hanno registrato una crescita significativa, con performance superiori alle attese. Il comparto congressuale, in particolare, ha segnato un incremento record di oltre il 30%, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo di Milano come hub internazionale per grandi eventi. Questi risultati ci hanno permesso di superare le guidance fornite al mercato e di proporre un dividendo in aumento, a testimonianza della nostra capacità di generare valore per gli stakeholder".

Conci prosegue: "Il 2024 è stato un anno di consolidamento strategico: abbiamo proseguito nel percorso di sviluppo delineato dal Piano Strategico 2024-2027, investendo nell’ampliamento del portafoglio eventi, nell’espansione internazionale e nel rafforzamento del comparto servizi, elementi chiave per la crescita futura. In parallelo, abbiamo accelerato il nostro impegno nella sostenibilità, raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati per l’anno: dalla riduzione delle emissioni di CO₂ alla crescita della quota di energia rinnovabile utilizzata, fino al miglioramento dell’equilibrio di genere nelle posizioni manageriali. La sostenibilità è ormai un pilastro della nostra strategia e una leva competitiva che ci permette di creare valore nel lungo termine. Un altro traguardo di grande rilevanza è rappresentato dagli accordi siglati con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che ci vedrà protagonisti in un evento di portata globale. I nostri spazi ospiteranno alcune delle competizioni più prestigiose, come lo Speed Skating e alcune partite di Ice Hockey, mentre il centro congressi Allianz MiCo sarà il cuore della comunicazione dei Giochi, accogliendo i media italiani e internazionali. Questo rappresenta per Fiera Milano una straordinaria opportunità di visibilità e posizionamento, rafforzando la nostra capacità di attrarre eventi di rilievo internazionale e confermandoci come una piattaforma strategica per lo sviluppo del territorio".

Fiera Milano: il 2025 si preannuncia un anno di ulteriore crescita

"Guardiamo al futuro con grande fiducia - conclude Conci -: il 2025 si preannuncia come un anno di ulteriore crescita, sostenuto da un calendario fieristico particolarmente ricco. Tra i momenti di rilievo, il ritorno di manifestazioni biennali organizzate come Host, Sicurezza e Made Expo, il rientro a Milano della pluriennale e itinerante Gastech e l’espansione delle nostre attività a livello internazionale. Proseguiremo con determinazione lungo il percorso di sviluppo tracciato, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento di Fiera Milano tra i principali player fieristici globali e di rafforzare il nostro ruolo di piattaforma di connessione e innovazione per imprese e territori. Desidero infine ringraziare tutti i dipendenti del Gruppo per la loro dedizione, il loro impegno e la loro professionalità, che sono stati fondamentali per il raggiungimento di questi traguardi”.