Fiera Milano: Roberto Foresti nuovo vice direttore generale

Fiera Milano S.p.A. (la “Società” o “Fiera Milano”) informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una revisione del modello organizzativo di vertice, con la finalità di accelera reulteriormente l’execution degli obiettivi di crescita della Società, istituendo ai sensi di Statuto il ruolo di Vice Direttore Generale assunto dal dottor Roberto Foresti.

Il dottor Massimo De Tullio Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il dottor Massimo De Tullio Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dottor Roberto Foresti, in qualità di Vice Direttore Generale, riporterà direttamente a Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e sarà chiamato a coordinare ed ottimizzare l’attivitàoperativa delle divisioni di business.

Roberto Foresti vanta una consolidata esperienza professionale in Fiera Milano

Roberto Foresti vanta una consolidata esperienza professionale in Fiera Milano, dal 2022 ha ricoperto il ruolo di Strategic Marketing Director, dal 2008 al 2015 ha guidato lo sviluppo commercialeed internazionale del Gruppo in qualità di Commercial and International Business Director, ha infine ricoperto lafunzione di Sales Director dal 2003 al 2007. Il dott. Foresti non detiene alla data odierna azioni della Società.

Le due nuove nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione intrapreso dalla Società

Il dottor Massimo De Tullio, già Group Planning & Control Director di Fiera Milano dal 2018, ha assunto il ruolo diChief Financial Officer e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dottor De Tullio non detiene alla data odierna azioni della Società. Le due nuove nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione intrapreso dalla Società allo scopo di snellirela struttura ai fini di una maggiore semplificazione e focalizzazione del business. L’obiettivo della nuova direzionesarà quello di imprimere un’ulteriore accelerazione al processo di crescita del business fieristico e congressuale,massimizzando il potenziale di tutte le diverse linee di business e rafforzando ulteriormente la vocazioneinternazionale di Fiera Milano.Il Consiglio di Amministrazione formula i migliori auguri al dottor Roberto Foresti e al dottor Massimo De Tullio per laloro nuova esperienza in Fiera Milano.