Fiera Milano con MIBA verso l'edificio del futuro

Fiera Milano con MIBA il futuro dell'edificio in mostra

Un vero e proprio “essere pensante” in grado di soddisfare tutti i bisogni degli abitanti e proteggere i soggetti più deboli: l’edificio del futuro è già oggi realtà grazie alle tecnologie e alle soluzioni progettuali disponibili, realizzate per trasformare l’involucro in una entità proattiva, in grado di offrire servizi di prima necessità e migliorare il comfort di ogni tipo di abitante. Dall’entertainment al controllo accessi, infatti, l’edificio del futuro è perfettamente connesso e presenta una serie di opportunità, come la gestione degli ingressi comandata da remoto, gli ascensori accessibili anche per chi si muove su una carrozzina, il collegamento diretto con servizi di telemedicina e tante altre opzioni che trasformeranno le case che abitiamo in cellule primarie di un tessuto più ampio, quello della smart city.

Il building del futuro? Sostenibile, confortevole e sicuro

Gli scenari futuri raccontano di building in grado di offrire assistenza diretta agli anziani, di accogliere le famiglie e le loro esigenze, dalla protezione dei bambini allo smart working. L’edificio sarà poi realizzato con materiali ecocompatibili e ospiterà sistemi di efficienza energetica avanzati e tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio. Le case di domani potrebbero essere progettate per essere a energia zero o persino produttrici di energia, facendo risparmiare gli abitanti su uno dei costi più difficili da eliminare. Il building del futuro è quindi perfettamente sostenibile, ma anche confortevole e sicuro.

L'evento sarà per la prima volta "carbon neutral"

In questo contesto si inserisce alla perfezione il percorso di misurazione dell’impronta carbonica del gruppo MIBA. In particolare, Sicurezza, Made Expo e SBE si sono impegnati a misurare e neutralizzare l'impatto ambientale generato.Le circa 9.136 tonnellate di CO2 stimate che saranno generate durante l'evento saranno completamente neutralizzate attraverso un progetto certificato di energia solare in India. Questo progetto prevede la costruzione di pannelli fotovoltaici che genereranno una quantità di energia green in compensazione alle emissioni di CO2 di MIBA, rendendo l'evento per la prima volta "carbon neutral", ovvero con un impatto ambientale limitato. Oltre ai benefici ambientali derivanti dalla produzione di nuova energia green, MIBA contribuirà alla creazione di opportunità di lavoro durante la costruzione dell'impianto e allo sviluppo di nuove infrastrutture nella regione Andhra Pradesh (India), portando significativi vantaggi sociali alla comunità. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno ambientale di Fiera Milano che ha intrapreso un percorso virtuoso di valutazione dell’impronta carbonica dei suoi eventi fieristici, in linea con i principi dell’iniziativa globale Net Zero Carbon Events a cui aderisce, e che si pone come obiettivo la completa decarbonizzazione degli eventi entro il 2050.

Più di 1350 espositori da 42 Paesi, 8 padiglioni, 427 hosted buyer

Saranno le sfide del futuro dell’edificio l’oggetto di MIBA, Milan International Building Alliance, l’evento che riunisce quattro manifestazioni dedicate ad aspetti complementari del building che si terrà dal 15 novembre a Fiera Milano (Rho): più di 1350 espositori da 42 Paesi, 8 padiglioni, 427 hosted buyer e oltre 250 appuntamenti tra convegni, seminari e lectio magistralis. Il format accoglie le quattro manifestazioni che hanno come fil-rouge l’evoluzione dell’edificio e della città: GEE-Global Elevator Exhibition, il nuovo progetto dedicato alla mobilità orizzontale e verticale, MADE Expo, appuntamento internazionale leader per soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro, SBE-SMART BUILDING EXPO, manifestazione di riferimento per l'home and building automation e l'integrazione tecnologica, e SICUREZZA, manifestazione leader in Italia e tra le più importanti in Europa per security&fire.