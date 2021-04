Fiera, si riparte con il tessile di Milano Unica



Dopo il via libera al Salone del Mobile, arrivato ufficialmente nella serata di ieri, il mondo fieristico è pronto a ripartire con nuovo slancio verso la riapertura dei padiglioni che, a partire dal 15 giugno nelle zone gialle, come recita l'ultimo decreto Covid del 22 aprile, potranno tornare ad ospitare espositori e visitatori in presenza.



A Milano sono già diversi gli eventi in calendario a Rho Fiera, il primo dei quali è Milano Unica. La rassegna, dedicata al mondo del tessile, prevede di aprire i battenti a luglio. A settembre, oltre al Salone, sono circa una ventina gli eventi attesi. Tra questi, Homi, salone degli stili di vita previsto dal 05 all'8 settembre e Miart, fiera dedicata all'arte contemporanea e moderna e al design, in programma dal 17 al 19 settembre. Non mancheranno Mipel e Micam, vetrine di eccellenza della pelletteria, in programma dal 19 al 21 settembre. Proprio questi due appuntamenti potrebbero dare idealmente il via agli eventi legati alla settimana della moda, che quest'anno potrebbe finalmente tornare ad animare le vie della città. E' invece slittata al nuovo anno Transpotec Logitec, salone dei trasporti e della logistica: gli organizzatori hanno ufficializzato che "a seguito delle recenti decisioni governative, che non consentono gli eventi fieristici nella prima metà di giugno, e dopo un confronto con il mercato finalizzato a valutare tutte le possibili soluzioni, la prossima edizione è stata riprogrammata nel 2022 e si terrà a Fiera Milano dal 27 al 30 gennaio".