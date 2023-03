Figli coppie gay, Sala: "Il governo umilia la società"

"Quello che noto in questo governo è una voglia di stravincere e passare anche sopra le istanze del Paese. Lo stravincere nella vita non va mai bene e il governo sta pensando di umiliare chi la pensa in modo diverso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione promossa dalle associazioni Lgbtq+ e delle Famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto dal Comune di Milano alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali.

Sala: "Non va umiliata la società e non vanno ignorate un certo tipo di istanze e su questo il governo si sta muovendo molto male"

"Non va umiliata la società e non vanno ignorate un certo tipo di istanze e su questo il governo si sta muovendo molto male - ha aggiunto -. Anche sul fatto di come stanno cercando di cambiare la legge per eleggere il sindaco. Abbiamo sempre detto tutti che è giusta con il ballottaggio, il disegno di legge che hanno presentato adesso punta a superarlo. Questo per un calcolo elettorale ma io dico che nella vita lo stravincere non va mai bene".

Manifestazione contro stop trascrizioni: "Biro levate al cielo a simboleggiare firme impossibili"

Penne biro levate al cielo a simboleggiare "quelle firme che non si possono piu' mettere", per "dare la forza di farlo di nuovo". Sara' questo flash mob il momento simbolicamente più caldo della manifestazione che si terrà domani, alle 15 in piazza della Scala, in risposta allo stop imposto al Comune di Milano delle trascrizioni dei certificati di nascita dei bambini con due papa' e la formazione di atti di nascita con due mamme. Lo ha affermato Luca Paladini, presidente dei Sentinelli di Milano, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. E' assicurata la presenza di Elly Schlein, segretaria del Pd che primo tra i partiti a Milano ha promosso l'iniziativa, e di +Europa col suo segretario Riccardo Magi. Adesioni arrivate a centinaia, tra politica e società civile, tra queste quelle del Movimento Cinque Stelle, che sarà in piazza con diversi esponenti, dei Radicali Italiani, dell'Associazione Luca Coscioni e di Sinistra Italiana.