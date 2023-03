Figli famiglie arcobaleno, il PD: "In piazza contro apartheid giuridico"

"Il Governo costringe il sindaco Sala ad interrompere il riconoscimento dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno, ma noi resistiamo e scenderemo in piazza contro questa intimidazione nei confronti della comunita' LGBTQ+ e di tutte le amministrazioni, non solo la nostra". Lo comunica Michele Albiani, consigliere comunale del Pd a Milano e responsabile dei diritti del partito dem nell'area metropolitana.

Albiani: "Presidio a cui inviteremo a partecipare Sala, Schlein e Zan"

"Abbiamo gia' aperto un dialogo con alcune realta' del movimento arcobaleno - prosegue - per organizzare collegialmente un presidio nei prossimi giorni, cui inviteremo a partecipare Sala, Schlein e Zan, a testimoniare il nostro impegno sul tema non solo a Milano, ma anche in Parlamento, come chiesto dallo stesso sindaco".