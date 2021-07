Figlio di un medico morto affronta i no vax in corteo a Lodi

Il figlio di un medico di base ucciso dal Covid ha affrontato faccia a faccia i No Vax scesi a protestare in piazza sabato scorso a Lodi, una delle aree italiane più ferocemente colpite dalla prima ondata di Covid 19. La storia con protagonista Marco Landi è stata raccontata da Il Cittadino: suo padre Marcello si è spento il 18 marzo 2020 a 57 anni, dopo essere stato in prima linea per aiutare i contagiati nella zona di Codogno. Negli stessi luoghi, sabato hanno sfilato i manifestanti imbevuti di false informazioni sulla pandemia, che mettono in dubbio l'utilità del vaccino e l'esistenza stessa del virus. Il giovane ha così scelto di contrapporre alla folla la propria testimonianza. Ha affrontato i manifestanti ricordando loro che se ci fosse stato prima un vaccino il padre sarebbe ancora vivo, mentre molti dei presenti non sarebbero stati in piazza della Vittoria. Ed ha contraddetto le teorie anti-scientifiche diventate slogan. Dal suo racconto alcuni manifestanti gli hanno fatto i complimenti per la franchezza, altri lo hanno contraddetto. Il ragazzo, riferisce la testata locale, si trovava li' per caso e ha deciso di prendere la parola in piazza ritenendo non condivisibili gli slogan delle circa 200 persone che hanno preso parte all'iniziativa.