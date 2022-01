Figliuolo e Bertolaso visitano il nuovo centro vaccini Covid di Gallarate

Centro vaccinale massivo di Gallarate inaugurato dal Generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid e il Consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, con la partecipazione di istituzioni locali: Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, Eugenio Porfido, direttore generale Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua direttore sociosanitario ASST Valle Olona, Andrea Cassani sindaco Gallarate, Emanuele Antonelli sindaco di Busto Arsizio e presidente Provincia di Varese.



La sede dell’ex caserma Aeronautica Militare di Gallarate, quale Centro vaccinale massivo HUB, a pieno regime vedrà attive 60 linee vaccinali, per una capacità stimata di somministrazione pari a 8600 dosi al giorno.



Il personale impiegato su due turni giornalieri è così composto (per turno di servizio): 110 infermieri, 15 medici, 36 militari, 30 volontari, 4 figure di personale amministrativo. Il Centro vaccinale sostituirà l'attuale HUB di Malpensa Fiere di Busto Arsizio, il cui ultimo giorno di attività sarà domenica 30 gennaio 2022.



Il Centro prevede una organizzazione funzionale degli spazi interni, al fine di garantire la massima sicurezza nel processo vaccinale, con la collaborazione delle associazioni di volontariato attive presso l’ASST Valle Olona. Inoltre è prevista un’area emergenza dedicata con personale della Croce Rossa dei territori dell’ASST. Il Centro vaccinale di Gallarate è frutto dell'importante collaborazione tra ATS Insubria, ASST Valle Olona, Amministrazione comunale, i militari dell'Esercito del Reggimento di Supporto Tattico e Logistico al (HQ) NRDC-ITA di Solbiate Olona e del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, e Protezione civile. Il Centro vaccinale massivo è operativo 7 giorni su 7, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.



