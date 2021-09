Filarmonica Scala: il 12 settembre Concerto per Milano in piazza Duomo

Torna anche quest'anno a settembre la musica dal vivo in piazza Duomo con il concerto gratuito nel cuore di Milano. Domenica 12 settembre alle 20.30, infatti, la Filarmonica della Scala, il Main Partner UniCredit e lo Sponsor Allianz Italia, con il sostegno di Esselunga e il patrocinio del Comune, presentano Concerto per Milano, giunto alla sua nona edizione. Anche quest'anno la Filarmonica della Scala mantiene l'appuntamento che suggella il legame dell'orchestra con i milanesi e con il pubblico internazionale, che segue il concerto da oltre 20 paesi grazie alla collaborazione di Rai Cultura e Rai Com.

Nonostante le misure sanitarie ancora in vigore, rimane forte il valore simbolico dell'iniziativa, l'abbraccio con la citta' che in alcune delle passate edizioni ha visto la partecipazione di oltre 40.000 spettatori. Come lo scorso anno permangono le disposizioni di sicurezza: la piazza sara' allestita con sedute limitate e distanziate, organizzate per settori e con accessi differenziati. L'ingresso e' gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dal 6 settembre alle ore 14 sul sito www.ticketone.it. L'accesso all'area e' consentito solo con Green pass. Sul podio dell'orchestra, come tradizione in questi anni, Riccardo Chailly dirige un programma di grande fascino che e' un omaggio musicale all'Italia attraverso capolavori di grandi compositori: il concerto si apre con la celebre Sinfonia Italiana n. 4 in la maggiore op. 90 di Mendelssohn (nella seconda versione del 1834), prosegue sulle note del Capriccio italiano di ajkovskij e si conclude con la suite dal balletto Romeo e Giulietta di Prokof'ev.

Da una parte pagine che traggono ispirazione dalla musica popolare italiana e dal fascino che ha esercitato sulla storia musicale la "terra dove fioriscono i limoni", dall'altra la carica teatrale e il gusto sentimentale e melodrammatico delle vicende dei due amanti veronesi, in una delle opere piu' alte della scrittura musicale del XX secolo. Il concerto sara' trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5 e RaiPlay in Italia a partire dalle 20.15, attraverso il Canale Arte in Europa e distribuito in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi MENA), Giappone e Cina. E' stata inoltre potenziata la diffusione multipiattaforma. Giunto alla sua nona edizione, il concerto in Piazza Duomo e' tra gli eventi internazionali piu' attesi, e conferma il valore identitario dell'iniziativa frutto della sinergia tra la Filarmonica della Scala - istituzione indipendente che senza attingere a fondi pubblici svolge un'importante funzione culturale e sociale - i partner e le istituzioni cittadine.