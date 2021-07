Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Milano: stop acquisti 25 aprile 1 maggio

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Con una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs di Milano invitano i cittadini ad evitare gli acquisti il 25 aprile e il 1 maggio: “Anche quest’anno la maggior parte delle aziende della Grande Distribuzione e del commercio hanno deciso di tenere aperto i propri negozi nelle giornate del 25 aprile e 1 maggio, non consentendo a migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore di poter passare le festività con la propria famiglia. Come Organizzazioni Sindacali esprimiamo la nostra contrarietà, a maggior ragione in questo momento così difficile e dopo che da oltre un anno queste lavoratrici e lavoratori sono in prima linea svolgendo la propria attività anche in condizioni di difficoltà e di rischio all’esposizione al virus Covid19, per garantire a tutte le cittadine e i cittadini l’approvvigionamento di generi alimentari e altri beni. Da anni come organizzazioni sindacali ci battiamo contro la liberalizzazione indiscriminata degli orari e delle aperture commerciali imposta nel 2011 dal decreto “Salva Italia”. Questa deregolamentazione degli orari infatti non ha portato nessun beneficio al settore, né in termini economici, né occupazionali, ma ha drasticamente peggiorato le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e lavoratori che lavorano nel commercio. È una legge sbagliata, che va cambiata, prevedendo una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali che consenta ai lavoratori e le lavoratrici del commercio di poter condividere con i propri cari alcune importanti giornate dell’anno. Ricordiamo inoltre che non è essenziale fare spesa o altri acquisti il 25 aprile e il 1 maggio così come in tutte le altre le festività”.